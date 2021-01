Edgar Vivar: un actor forjado en el teatro

En los meses de encierro por la pandemia una de las cosas que más extraña Edgar Vivar es el teatro: “Ya me suscribí a Teatrix y he estado viendo algunas cosas”.

Pero ver las obras a través de esta plataforma de streaming no es lo mismo que vivirlas sobre el escenario, dice el actor. “Nunca se podrá sustituir la convivencia entre el actor y el público. Pero por ahora es lo que hay”.

Y es que antes de popularizarse internacionalmente interpretando al Señor Barriga en El Chavo del 8, Edgar Vivar forjó su carrera sobre las tablas, como parte de la Compañía Estudiantil de Teatro Universitario de la UNAM, donde descubrió su amor por la actuación.

“El teatro me ha dejado enamorarme de esta profesión. Me ha dado la oportunidad de conocer mis aptitudes, capacidades y limitaciones interpretativas. Pero antes, hacer un análisis como ser humano para después interpretar a otro ser humano. Y de eso hablamos en TAP”, dice el actor quien es el primer invitado del año en el programa conducido por Oscar Uriel, que se transmite hoy a las 20:00 horas por Canal Once.

Edgar Vivar entró a la televisión en 1970, cuando dio vida al Señor Barriga en El Chavo del 8 junto a Roberto Gómez Bolaños y compañía. La trascendencia del show, no sólo en México sino en gran parte de Latinoamérica, fue un orgullo para él. Pero cuando el programa concluyó en 1982, las verdaderas dificultades comenzaron.

“Muchos dudaban que pudiera hacer cosas diferentes. El reto esa ese, convencer a los productores de que podía. Una vez que me dan la oportunidad, entonces mi trabajo convence al público”.

Pero, aún cuando tuvo que enfrentar rechazos, confió en su capacidad como actor. Nunca dudó, responde firme. “Soy capricornio y soy muy tenaz. Algunos me llaman necio. Para mí eso era un reto. Y cuando terminó el programa de televisión yo me fui a España y a Argentina a producir cosas porque uno tiene que reinventarse”.

Uno de sus momentos más difíciles fue en 1988, cuando fue internado en el hospital debido a sus problemas de obesidad. “Tuve una situación muy precaria de salud y estuve cuatro veces en terapia intensiva. El médico me dijo que pensara en cambiar de profesión porque no iba a poder hablar ni trabajar”

Eso era lo que decía el médico, recuerda Vivar, “pero siempre hay una opinión más arriba y si el ser superior quería, yo quería. Y quiso. Y yo pude. Y si me dio una segunda oportunidad, no hay que desperdiciarla. Soy sumamente afortunado”.

Edgar Vivar supo aprovechar muy bien su segunda oportunidad. Y ya tiene en puerta dos películas por filmar y otras dos por estrenar: Flaca, dirigida por Sergio Tovar, en la que comparte créditos con Elisa Vicedo, Alex Sirvent y Violeta Isfel y Poderoso Victoria, junto a Joaquín Cosío, Damián Alcázar, Roberto Sosa y Luis Felipe Tovar, además de la tercera temporada de la serie de Televisa Mi querida herencia, que comenzará a rodar en el primer trimestre de este año.