Edith Márquez ofrecerá show virtual

Para Edith Márquez, no hay nada más importante que los fans, ellos son la razón por la que su carrera se ha convertido en uno de los grandes pilares de su vida. La cantante confesó en una entrevista telefónica que cada paso en su trayectoria artística de 36 años, ha sido pensando en aquellas personas que están ahí para ella sin importar las condiciones.

“¡Los fans tienen la última palabra, ellos mandan!, por ellos es que yo sigo vendiendo discos, canciones o conciertos. Nosotros los artistas sin el público no somos nada, así es que hoy más que nunca, valoro su apoyo y su amor incondicional, su entrega. Viajan, me alcanzan hasta donde esté, pagan su boleto, su hotel y todavía me llevan regalos, digo… No bueno, ¿así o más bendecida?”, dijo emocionada Edith Márquez en entrevista telefónica.

Con el objetivo de mantener esa relación cercana con su auditorio, la intérprete ofrecerá un recital en línea con el nombre de Irrepetible, con el que espera romper por un momento las complicaciones que el confinamiento está generando. “Me da muchísima ternura y nostalgia, nunca nadie nos imaginamos que íbamos a vivir algo así, ahora valoro más que nunca los conciertos, cuando me podía acercar a la gente y cuando nos podíamos abrazar. Pero este va a ser de una forma muy especial, no vamos a poder estar juntos como a mí me gustaría, pero bendita tecnología que nos permite estar cerca del público aunque sea a través de un teléfono o de una computadora”.

Agradecida de que su arte y su visión de la música trascendieran fronteras, hoy la originaria de la Ciudad de México goza de fama internacional que la sigue sorprendiendo: “Ya somos muchos Marquezos gracias a Dios, tengo clubs de fans en Brasil, España, Argentina, Estados Unidos y Rusia. Todos ellos ya compraron su boleto para verme en línea, más todos los clubs de fans que tengo en la República Mexicana”, confirmó.

Irrepetible, el concierto Live Stream de Edith Márquez se transmitirá este sábado a las 20:30 horas y promete interpretar canciones como; Volver volver, Fallaste corazón, La misma gran señora y No discutamos, entre otros éxitos.