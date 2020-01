El exdoctor House, Hugh Laurie, viaja al espacio con Avenue 5

El humor ácido y las hilarantes situaciones fuera de lo común son un sello que ha marcado el estilo actoral de Hugh Laurie desde su trabajo como el Dr. Gregory House. Ahora el inglés vuelve a la comedia con Avenue 5, nueva producción de HBO que estrena este domingo y donde el tono cómico del actor mantiene su natural sutileza.

En esta serie, Laurie interpreta al capitán Ryan Clark, quien está a cargo de la nave Avenue 5, un crucero espacial con grandes lujos que sufre un problema técnico y queda varado el espacio.

Lo que originalmente sería un viaje de ocho semanas podría volverse uno de seis años, por lo que dar la noticia a los feroces tripulantes será un problema que el capitán y su, al parecer poco preparada tripulación, deberán resolver mientras que el capitán vive en la extrema tranquilidad.

Con Josh Gad (La bella y la bestia), Rebecca Front (The thick of it), Zach Woods (Silicon Valley) y Sacharissa Claxton (Doctor Who), entre otros, Avenue 5 es una comedia creada por Armando Iannucci, con quien Hugh Laurie ya había trabajado previamente en Veep, serie ganadora de 17 premios Emmy que también fue parte de HBO.

Una particularidad de la serie son las diferentes personalidades que conviven en la nave. Por un lado está el desenfadado capitán interpretado por Laurie que a pesar del caos mantiene la calma y que en momentos resulta desesperante.

Y por otro, están los personajes millonarios y excéntricos como el de Josh Gad, que buscan soluciones pero que no tienen la capacidad de hacerlo.

Además, caracteres como el de Jaz, intepretada por Sacharissa Claxton cuya poca paciencia contrasta con la incapacidad del resto del equipo y da un toque más cómico a esta odisea espacial fuera de lo común y llena de comedia negra.

Al estar ubicada 40 años en el futuro, la producción muestra unos grandes y brillantes escenarios que contrastan con la oscuridad del espacio y los vistosos trajes de los tripulantes que dan un estilo muy estético a la serie.

Avenue 5 estrenará este domingo al mismo tiempo que su lanzamiento en Estados Unidos.