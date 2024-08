El juego del calamar ya tiene fecha de estreno para su segunda temporada

¡El Juego del Calamar regresa por partida doble! A casi tres años de haberse estrenado la primera temporada, se anuncia la fecha de estreno de la continuación de la serie que mantuvo a millones de espectadores al filo del sillón, gracias a los retos mortales a los que se enfrentaron los protagonistas.

Esta continuación no estaba en los planes de los creadores de la miniserie, responde por completo al furor que la historia provocó en todo el mundo, por lo que se espera que lo que está por venir no arruine la experiencia que miles vivieron con la primera temporada.

Será este 26 de diciembre cuando la segunda temporada llegue a Netflix, mientras que su tercera y última entrega estarán disponibles para el 2025.

“El primer día de rodaje de la temporada dos recuerdo haber pensado: iVaya, no puedo creer que estoy de vuelta en el mundo de ‘El juego del calamar’! Fue una experiencia surreal”, escribió en una carta Hwang Dong-hyuk, productor ejecutivo, guionista y director de la serie.

“También me pregunto cómo será para ustedes estar de regreso tres años después. Seong Gi-hun, que juró venganza al final de la primera temporada, regresa para participar en el juego una vez más”, agregó el ejecutivo a través de la misiva que se compartió a los miles de fans de la historia.

La segunda parte comenzará en el momento en el que Gi-hun (Lee) vuelve con una misión personal, luego de renunciar a su plan de irse a Estados Unidos.

La producción ejecutiva cuenta con el trabajo de Kim Ji-yeon, Hwang Dong-hyuk.

The real game begins. Squid Game Season 2 is coming December 26.



The Final Season coming 2025. pic.twitter.com/Y3fQJ7LA2h — Netflix (@netflix) July 31, 2024

La serie originaria de Corea del Sur cuenta la historia de un grupo de personas que por problemas económicos se ven tentados a participar en una serie de juegos infantiles, sin embargo, si pierden están sentenciados a muerte. Sólo el mejor logrará alcanzar el máximo monetario.

“El líder no parece ser un rival nada fácil, tampoco en esta ocasión y el choque explosivo entre sus dos mundos continuará hasta el final de la tercera temporada. Estoy ansioso por ver que la semilla que plantamos en esta nueva entrega crezca y continúe dando sus frutos hasta el final de la historia”, comentó el director.

La primera temporada logró seis premios Emmy en categorías de Efectos Visuales, Actriz Invitada de Reparto, Stunts, Dirección y Actor Principal para su protagonista Lee Jung-jae; mientras que en los Globos de Oro, el actor Oh Yeong-su se alzó con el galardón.

“Haremos todo lo posible por traerles otra aventura cargada de emociones. Espero que les haga ilusión lo que está por venir. Gracias por siempre y hasta pronto!”, expresó el también guionista Hwang Dong-hyuk.

Por el momento se desconoce si el actor de 79 años, Oh Yeong- formará parte del nuevo cast ya que en marzo el histrión fue encontrado culpable de acoso sexual, por lo que recibió una sentencia que incluye ocho meses en prisión, así como una capacitación sobre violencia.