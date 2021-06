El mundo celebrará al creador de Snoopy y Charlie Brown

El "humilde y sencillo" autor de Peanuts (la tira que cuenta las aventuras de Charlie Brown y Snoopy), Charles 'Sparky' Schulz, recibirá un homenaje a través del documental Who are you, Charlie Brown? que se estrenará en todo el mundo el próximo 25 de junio en Apple TV+, anunció la plataforma este viernes.

El documental, narrado por la ganadora del Oscar Lupita Nyong'o, celebra la relevancia y la popularidad de la tira cómica a través de varias generaciones, así como su diseño y arte atemporales.

Apple TV+, que produce el documental en colaboración con Imagine Documentaries (de Brian Grazer y Ron Howard) y WildBrain, presentó este viernes el tráiler del documental, que contendrá entrevistas con amigos, familiares, otros autores de cómics y famosos seguidores de la tira cómica, "creando un enternecedor retrato" del estadounidense Charles 'Sparky' Schulz (1922-2000).

El documental entrelaza una nueva historia animada en la que Charlie Brown se embarca en una búsqueda para descubrir quién es con entrevistas a Jean Schulz, su viuda, así como a Drew Barrymore, Al Roker, Kevin Smith, Billie Jean King, Paul Feig, Ira Glass, Noah Schnapp, Miya Cech, Keith L. Williams, Chip Kidd, Lynn Johnston, Robb Armstrong, entre otros.

Es un reconocimiento a su creador, un hombre "cuyos sencillos personajes tendrían un impacto en las vidas de millones de personas a lo largo de décadas, y se convertirían en iconos culturales".