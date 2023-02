El musical Mamma Mia! alista su estreno en el Teatro de los Insurgentes

Lisset, Alejandro de la Madrid, Marisol del Olmo, Gloria Aura, Sofía Carrera y Luja Duhart, encabezan el elenco del musical Mamma Mía!, bajo la producción ejecutiva de Claudio Carrera y Tina Galindo, cuyo estreno es el 10 de marzo próximo en el Teatro de los Insurgentes.

Con la dirección musical de David Federico Suzawa, más de 30 artistas se encuentran ya en los ensayos de las 11 canciones que interpretan a lo largo de la puesta, a 14 años de la última vez que estuvo en cartelera en nuestro país.

“El teatro musical me ha marcado a mí, porque con Mamma mía!, desde su estreno en el 2009, fue un antes y después en mi carrera, gracias a que es lo que alimenta mi cuerpo y alma, ha hecho que mi carrera siga adelante y que yo pueda vivir de esto que amo, definitivamente es el teatro musical que también me llevó a ser solista y he enfrentado retos en actuación, canto y baile, inolvidables”, expresó Gloria Aura en entrevista tras el anuncio oficial del estreno.

Francisco Rubio, Gicela Sehedi, y Armando Arrocha, también forman parte del elenco del musical.

Con música del grupo ABBA, la obra narra los momentos más felices de Sophie, una veinteañera que el día antes de su boda decide conocer la verdadera identidad de su padre, que está entre tres ex novios de Donna, su madre.

En la trama, se intercalan canciones del grupo sueco como la que da título al musical, además de Money, Money, Money, Thank You For The Music, Dancing Queen, y Take A Chance On Me.