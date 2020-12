El streaming llegó para quedarse: Morris Gilbert

El 2020 pintaba para ser un gran año para Morris Gilbert, ya que el éxito de su obra Chicago estaba en pleno auge, y se preparaban para el estreno de Mentidrags, una nueva versión con drag queens de Mentiras, el musical. Además, como lo había anunciado a finales del 2019, pronto iniciarían con el montaje de Aladino, una de las apuestas más ambiciosas de su compañía.

Pero estos planes se vinieron abajo con la llegada de la pandemia, dejándolo a él y al resto de sus colegas pasmados durante un par de meses, como él mismo lo describe. Ante este panorama, y con la intención de salvar de la quiebra a su compañía, Mejor Teatro, se sumó a la tendencia de presentar obras por streaming.

“Nunca paré, ni un solo día, y de repente me enfrenté con una empresa que crujía por todos lados y estaba a punto de derrumbarse. Toda la maquinaria que no anda o no funciona, se desploma porque se oxida y se corroe. Me entró mucha angustia porque no quería que se destruyera una empresa que tiene 45 años funcionando, y además es fuente de trabajo para muchas personas”, expresó Gilbert a El Sol de México.

En su opinión, compartir las puestas en escena va más allá de un tema económico, es más bien una manera de mantener vivo el arte y contribuir a la educación de las personas, cosa que en nuestro país debería ser una prioridad.

“Si ves los horrores que pasan en México todos los días, la cantidad de asesinatos, violaciones y todo el terror que vivimos, está directamente relacionado con la falta de cultura. Los seres humanos no nacemos buenas personas, nacemos malos, aunque se enojen conmigo. Lo que nos cambia son la educación y la cultura, lo que saca lo mejor de nosotros mismos es precisamente el arte, el teatro, la música y la literatura. Eso hace que las personas evolucionemos, y despierta lo mejor que llevamos dentro”, comentó.

Con el humor que lo caracteriza, Morris bromeó con la idea de que si fuera presidente decretaría que todos fueran a ver una obra por lo menos una vez al mes, ya que la magia que se transmite en un escenario es algo que no se puede sustituir con ninguna plataforma en línea.

Y aunque la pandemia les pintó un panorama muy complicado a todos los teatreros, considera que no todo ha sido negativo, ya que la necesidad de ofrecer contenido al público lo obligó a adentrarse en los archivos del catálogo que ha construido durante estos años (conformado por más de 120 obras).

Durante este proceso se reencontró con producciones que marcaron etapas de mucho éxito en su carrera, como El hombre de la mancha y Peter Pan (que estuvieron en temporada en 2016 y 2011, respectivamente). Morris detalló que ver todo este trabajo lo llenó de satisfacción, y le dio más motivos para continuar haciendo lo que ama.

“Ha sido muy conmovedor para mí, me ha permitido echarme un viaje para atrás y de pronto me doy cuenta de todo lo que hemos hecho, que a lo mejor ya ni me acordaba porque como el teatro es efímero, lo haces, se acabó la temporada y a lo que sigue. Se queda en tu corazón y en tu memoria, pero no es lo mismo ahora que estamos revisando todo este material. Ha sido una buena experiencia para mí asomarme a todo esto, que a lo mejor ya no tenía tan presente en mi cabeza, y ver que ahí está. Porque tenemos una trayectoria”, señaló.

Finalmente, reiteró sus deseos de tener más solidaridad por parte del público, especialmente a aquellos que aún ven a los productores como un grupo de adinerados que únicamente hacen obras en su tiempo libre. Resaltó el hecho de que esto es su profesión, una de la que viven muchas personas.

“De esto vivimos, de esto comemos, a esto le dedicamos mañana, tarde, noche y madrugada, la vida entera. Entiendo muy bien de dónde viene este malentendido y prejuicio de pensar que todos los que hacemos teatro somos ricos por definición, porque nosotros siempre tenemos que dar una cara positiva. No me vas a ver en una entrevista contándole a la gente los problemas económicos a los que nos enfrentamos, porque tenemos que dar siempre una imagen de éxito y triunfo”.

Para cerrar el año, el pasado 16 de diciembre estrenó Ghost: La sombra del amor, pero debido al cambio de color en el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México se vio obligado a suspender la temporada hasta nuevo aviso, al igual que las funciones del resto de las obras que tenía en cartelera.

Aunque el productor alberga esperanza en que pronto reanudarán actividades, está consciente de que la decisión no está en sus manos, por lo que, "no me queda más que estar al pendiente de las indicaciones de las autoridades. Esperamos poder volver pronto a la cartelera con las temporadas de las obras que ahora suspendemos. Todo dependerá de la evolución de la crisis sanitaria, ojalá sea pronto, sí, pero obvio no depende de nosotros", finalizó.