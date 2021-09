Eliminan a Alicia Machado de MasterChef Celebrity México 2021

Alicia Machado, ex reina de belleza universal y actriz, se convirtió en la sexta expulsada del reality televisivo MasterChef Celebrity México 2021, según el veredicto del chef Adrián Herrera, “la persona que abandona la cocina para siempre y para no volver jamás… ¡Eres tú Alicia!”. Los jueces descartaron su platillo de lengua en tortilla de flor de calabaza como parte de la última prueba en el reto de eliminación.

En los últimos minutos de transmisión, al estar a la par de La Choco en la cuerda floja de mandil negro de eliminación, se impuso la comunicadora con su Caldito para echar pata, aunque realmente tampoco dio el ancho por la carencia de carne de gallina en el preparado y exceso de arroz, pero los jueces decicieron que saliera Alicia.

Gossip Sale José Joel de MasterChef Celebrity en su quinta emisión

“Lamentablemente hoy, ya no la libré, no me imaginé que iba a salir, pero así es”, declaró Alicia Machado y aún Herrera detalla porqué fue eliminada del reality: “Choco tuviste dos errores, ella también tenía dos errores, sí, pusimos una balanza, ligeramente fue tan microscópica la diferencia que por mí se hubieran ido las dos".

Tras indicarle a la comunicadora que entregara el maldil de eliminación el chef Herrera le dijo a la eliminada que le hubiera gustado que se quedara más tiempo, "es de esas raras veces que uno dice 'híjole que esta no se vaya'. Buen viaje, nos vemos pronto”.

Antes de salir de la casa, abrazó el logotipo del show y emocionada, Alicia Machado comentó: “Yo sé que Dios tiene cosas buenas para mí en el futuro, tiene que tenerlas. Gracias, me voy como una reina y me voy con muchas cosas y les estoy muy agradecida por eso”.

Cuando salió Alicia Machado, el actor Tony Balardi lloró por su expulsión y dijo: “Ay, te voy a extrañar mucho, te quiero mucho, te admiro y te respeto, te amo”.

LA CUMPLEAÑERA AIDA CUEVAS

El viernes 24 fue muy especial para la cantante Aida Cuevas, a quien le celebraron su cumpleaños, festejo que le trajo suerte, porque desde la primera prueba de los platillos que cocinó tuvo la gran fortuna de ser elegido como el mejor y subió al balcón para mirar el resto de las pruebas elaboradas por sus compañeros del reality desde ahí.

Ahora quedan 14 concursantes en el reality televisivo MasterChef Celebrity 2021, conducido por Rebeca de Alba y con un jurado conformado por la chef Betty, Joserra y el implacable Adrián Herrera. SCada viernes a las 19:30 horas por Azteca Uno.