Elton John tendrá su propio documental

El guitarrista Davey Johnstone, quien ha trabajado con Elton John durante varias décadas, dirigirá el documental titulado The pillars of Hercules, sobre la vida y trayectoria del cantante, el cual profundizará sobre algunos episodios de su carrera que no se retrataron de forma superficial en su cinta biográfica Rocketman (2019), además de mostrar imágenes nunca antes vistas de los años 70.

Una de estas tomas mostrará el momento en que John Lennon lo acompañó en el escenario durante una presentación en el Madison Square Garden en la celebración de Día de Gracias en 1974, uno de los conciertos más icónicos de la carrera de ambos.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La información fue dada a conocer por un diario británico, donde además se adelantó que el largometraje podría llegar a la plataforma Netflix en los próximos meses. Asimismo, afirmaron que el proyecto ya cuenta con la aprobación de John, y ha trabajado muy de cerca con la producción durante la realización.

Por su parte, Davey señaló que la idea fue apoyada por el esposo de Elton, David Furnish, quien le comentó que ambos están muy emocionados por ver el resultado. Y aunque ya tienen la mayoría de las tomas listas, todavía faltan algunas entrevistas por realizar antes de dar por concluida la cinta.

Cabe recordar que además de este proyecto, el intérprete está en espera de que la pandemia llegue a su fin para poder retomar su gira de despedida de los escenarios, que inició hace casi dos años