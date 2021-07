En cortometraje exploran el pecado original de INXS

Con más de diez discos en su carrera, 65 millones de copias vendidas alrededor del mundo y el reconocimiento de uno de los mejores artistas australianos de todos los tiempos por parte de la revista Rolling Stone, INXS es actualmente una de las bandas más icónicas de la escena del rock.

Su legado incluye temas como Suicide blonde, Devil inside, Need you tonight y Mystify, los cuales inspiraron a la cineasta estadounidense Amy Tinkam para el cortometraje que toma su título de uno de los más grandes éxitos de INXS: Original sin-The seven sins, en el que colabora con el ingeniero de sonido ganador del Oscar, Chris Murphy.

“Este material estaba pensado para ser un espectáculo en vivo, y lo será algún día, pero cuando Chris Jenkins me dijo 'toma la música y haz un show', dejé que la música me dijera qué hacer. El repertorio es increíble, había cosas que nos obligaban a ir a este viaje audiovisual, hay pequeños easter eggs (claves) para todos los fans de INXS”, compartió en una presentación virtual.

En dicho proyecto colabora con la bailarina y actriz Autumn Miller, y el compositor y el actor Trevor Jackson (Eureka, El supremo), como protagonistas de la historia. En la parte musical, participaron artistas como Jon Farris, Ida Redig, Alterboy, George Alice y Sophia Amato.

La directora expresó lo interesante que le resultó este trabajo en términos de reconectar con su propio lado artístico, y describió la experiencia como “un viaje de amor, desde conocer a Chris, hasta enamorarme de la música.

“Para mí fue explorar qué pasa con el arte cuando está en su punto más alto, te cura, es una conexión, y es verdaderamente tocado por los ángeles, creo que ésta es una de las cosas que hace”, agregó.

El músico Kirk Pengilly, integrante de INXS, celebró que su trabajo haya sido retomado para este proyecto, ya que desde los inicios de la banda, el fallecido vocalista Michael Hutchence, siempre los impulsaba a explorar nuevos horizontes, por lo que disfrutaban ver cómo distintos artistas reversionaban sus temas.

"Me siento como regresando a nuestros primeros años. Siempre había remixes de nuestra música, y de alguna manera eso es reimaginarla. Pero algunas de estas canciones tienen 30 años, las hemos tocado alrededor de dos mil veces, entonces las escuchas de esa manera, pero el que alguien las tome y las vuelva a construir de forma diferente, es muy inspirador", declaró el guitarrista.

Tanto el cortometraje Original sin como el soundtrack que lo acompaña, estarán disponibles a partir del 16 de julio en la plataforma Veeps.