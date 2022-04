Encuentran el amor en el escenario de un teatro con El juego de la cita

Dos desconocidos suben al escenario voluntariamente para conocerse y, eventualmente, encontrar el amor. “Es una experiencia muy interesante y muy divertida porque la gente puede conseguir novio o novia y yo les ayudo. Pero no quiero que crean que es incómodo, de hecho, la gente que no se anima al final dice ‘ay, me hubiera subido yo’”, dice Ricardo Peralta, el creador de El juego de la cita.

El youtuber agrega que cada función es diferente, porque se elige una pareja distinta, “y no sabemos a quiénes vamos a escoger. También personas que no van a buscar pareja son necesarias para este show, porque necesitamos de su experiencia, en esta obra participamos todos, quienes ya han estado en relaciones, de los que tal vez nunca han tenido una relación, de alguno que ha sido infiel, la obra pasa por muchas etapas que son parecidas a las que pasan en una relación, como el enamoramiento, la infidelidad, cortar con la pareja”.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Ricardo Peralta explica que su montaje requiere de improvisación, pues depende de lo que suceda en el escenario, “pero yo soy comediante, actor, llevo haciendo videos en YouTube desde hace 10 años y todo ese entrenamiento previo ha funcionado para El juego de la cita”.

La temporada se vio interrumpida por el cierre de teatros tras una primera y única función, así que es prácticamente un estreno, que se presenta los jueves a las 20:00 horas en La Teatrería, a cargo del actor, que participó en la primera serie de Youtube Originals, Sobreviví, junto a Sofía Niño de Rivera y la película Veinteañera, divorciada y fantástica, y también es autor del libro La estupenda guía para vivir la vida a tu manera.