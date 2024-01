Eréndira Ibarra consolida este año su propia casa productora

La actriz Eréndira Ibarra consolidará este año su propia casa productora de películas y series, en la que trabajará desde los guiones, al frente de la selección de casting y en la producción.

Pretende ser parte de la industria del entretenimiento desde México de manera integral con su propia empresa respaldada por su hermana, la guionista Natasha Ybarra.

“Siempre está abierta la puerta, pero no quiero trabajar en un lugar como Hollywood, porque simplemente hay la oportunidad, si el proyecto no me llama, no hay forma. Me han tocado muchos castings últimamente pero lo he rechazado por tratar temas como narcotráfico y violencia; llevo una carrera de 20 años y nunca he hecho una narcotraficante y no lo voy a empezar ahorita porque a los gringos les parece entretenido”.

Es por ello que aunque no le faltan propuestas, apostará por realizar sus propios proyectos. “Veo este 2024 como mi año. Estoy muy emocionada ya que tenía mucha ilusión de iniciar con la apertura de mi productora de audiovisuales como yo lo quiero, contando una historia que está escrita por mí y es importante para mí”, adelanta quien desde el año pasado comenzó con sus primeras producciones.

“En agosto inicié mi película, aunque antes arrancamos con otra que estamos trabajando el guión con mi hermana Natasha y otras escritoras. Vamos de coproductoras. Esperamos lograr los dos proyectos antes de que acabe el año”.

Convencida de que “vale la pena luchar por nuestra creatividad y libertad en nuestro arte”, la protagonista de series como “Capadocia”, “Las Aparicio”, “Sense8”, y películas como “La vida inmoral de la pareja ideal” y “Matrix resurrección” reconoce que hacer sus propios proyectos era una necesidad como artista: “Buscar mi voz y saber que puedo contar historias de todas las temáticas, que las puedo levantar, venderlas y crear un set que sea seguro para todas las personas que trabajen en él, con el 52 por ciento de mujeres en el equipo. Es una ilusión muy grande y ahora poder lograrlo es bien bonito”, finaliza quien este año estrenará como actriz la serie “Accidente” en Netflix.