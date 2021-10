Eugenio Derbez conquista el sueño americano con serie bilingüe en Apple Tv+

Todo a su tiempo es una frase que puede definir bien la carrera de Eugenio Derbez. Cuando en el 2011 estrenó Jack & Jill, su primera participación en una película de Hollywood, el comediante mexicano creyó que finalmente había logrado el ansiado crossover.

“Pero no le fue bien, a pesar de que estaban Adam Sandler y Al Pacino. Pensé: ‘No hay manera de que esto falle’. Y falló”, dice Derbez.

Eugenio tuvo una segunda oportunidad al participar en la serie Rob, centrada en la vida de casado de Rob Schneider, pero una vez más el resultado no fue el esperado. “Entonces dije ‘¡no más! Me olvido del sueño americano’. Y renuncié a ese sueño a finales de 2011. Fue cuando me regreso a hacer No se aceptan devoluciones, que me acaba abriendo las puertas de Estados Unidos”.

No se aceptan devoluciones se convirtió en la película mexicana más taquillera en la historia del cine nacional. Su éxito fue tal que incluso se realizó una versión francesa, Dos son familia, con Omar Sy como protagonista.

“Cuando renuncié al sueño americano decidí enfocarme a hacer lo que amo. Como esta película que llevaba 12 años cocinando. Es ahí donde la vida te premia porque no te fuiste por la lana o el éxito, sino por lo que amas. Y se me abren las puertas de otra manera”.

Desde entonces, Eugenio Derbez ha protagonizado en Hollywood Milagros del cielo, ¡Hombre al agua! y Cómo ser un latin lover. Además de tener roles estelares en Dora y la ciudad perdida, El cascanueces y los cuatro reinos y recientemente CODA, que después de ganar cuatro premios en el Festival de Sundance ahora es una de las favoritas para el Oscar, premio que entrega la Academia de Hollywood, a la cual Derbez pertenece desde 2020.

Si algo pudiera completar la felicidad que vive Eugenio Derbez en estos momentos sería la oportunidad de compartir esto con su mamá, Silvia Derbez, quien murió en 2002 y a la que sigue agradeciendo cada éxito. “Me encantaría que ella hubiera visto todo esto, porque ella mejor que nadie supo que este era mi sueño y ahora lo estoy logrando”.

A la lista de proyectos en Hollywood, Eugenio Derbez agrega Acapulco, la primera serie bilingüe de Apple Tv+ de la que es productor ejecutivo. La serie que estrena este viernes, es un spin off de Cómo ser un latin lover, la cual protagonizó en Estados Unidos junto a Salma Hayek.

“Con Acapulco me gusta retratar a mi país de manera positiva. Produzco para darme trabajo porque no voy a esperar a que me contraten. Y así puedo cambiar creativamente el enfoque y los estereotipos de mi país, no mostrarnos como narcos o criminales que suele ser como nos encasillan en Hollywood”.

Acapulco se ubica en la década de los años ochenta en Las Colinas, el famoso y exclusivo resort de la costa. La historia sigue los orígenes de Máximo, a quien conocimos en como un seductor que formó su vida conquistando mujeres con dinero. Ahora conoceremos a su familia, cómo llegó a este lugar y los sacrificios que tuvo que enfrentar.

La serie es protagonizada por Enrique Arrizon, quien interpreta al joven Máximo. Este es su primer protagónico en un proyecto internacional, pero estuvo a punto de perder el papel por temor a formarse una carrera de actor.

“No me había aventado y justo estuvo a punto de no abrir el mail (del casting) y cuando me di cuenta del reto que implicaba hacer la audición y tomar el personaje, me di cuenta que el mundo es de los que se atreve y fui por todo”.

Tras el estreno de Acapulco, Eugenio Derbez sabe que su siguiente paso es dirigir su segunda película. “Le he tenido miedo, confieso, he estado a punto de hacerlo, pero al momento me arrepiento. Llegó la hora y es mi siguiente paso, definitivamente”.