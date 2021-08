Everardo González cumple 20 años como director de documentales

Everardo González será uno de los homenajeados en la edición 17 del Festival Internacional de Cine Monterrey, que iniciará actividades de manera híbrida el 16 de agosto. El documentalista recibirá junto a la productora Martha Sosa y el actor Roberto Sosa, el Cabrito de Plata, premio que reconoce su trayectoria y sus aportaciones al cine nacional.

"Como decía Francisco Mata: Espero que esto sea un corte de caja porque luego los homenajes son como despedida", dice entre risas el director de La libertad del diablo, documental ganador del premio Amnistía Internacional en el Festival de Berlín 2017, quien muestra su emoción.

"Claro que me gusta, ¡cómo no! Pecaría de falso si dijera que me da lo mismo. Porque se dice fácil sostener 20 años casi ininterrumpidos dedicados al documental, pero ha sido un camino complejo".

Everardo González tiene una historia cercana con el FIC Monterrey. En 2003 inauguró la 4 a edición del Festival Internacional de Cine y Video Voladero, como antes se le conocía. Y para 2007 ganó el premio de Mejor Documental con su segunda película, Los ladrones viejos. Por lo que recibir el reconocimiento de este festival tiene para él un doble significado.

"Soy parte de esta generación a la que le tocó este gran invento que son los festivales de cine. Pude estar no sólo en la primera edición de este, sino cuando aún era una muestra universitaria. Y si esa generación reconoce mi trabajo, me siento halagado y motivado. A veces viene bien para los cineastas sentir el sobón de perro, de saber que ahí la llevas", dice en entrevista con El Sol de México.

El fundador de la productora Artegios presentará en el FIC Monterrey una función especial de su más reciente película, Yermo. Un documental que retrata la vida cotidiana de comunidades que habitan los diez desiertos que visitó en México, EU, Perú, Islandia, Chile, Mongolia, Namibia, India y Marruecos para realizar esta cinta.

"Recuerdo que cuando estaba por allá no daba crédito de estar pisando un lugar a esa distancia", dice el director. "Lo siento como un sueño, como algo que quiero volver a vivir pronto, esa sensación de recorrer kilómetros y kilómetros y ver que se hace de noche, que ya estás cansado y llegarás a un lugar que no conoces para pasar la noche. Eso es una maravilla, es estar vivo, cabrón".

Yermo, producida por el fotógrafo Alfredo De Stefano, estrenará el 12 de agosto en salas comerciales y el circuito cultural de la Cineteca Nacional, además de otras sedes en el país. Algo que Everardo considera como un logro en este tiempo.

"Estrenar en salas era algo que ya daba por perdido. Lo di por descartado cuando estrenamos en Ambulante donde le fue muy bien; llegó en un momento muy particular donde había expectación sobre lo que iba a ser la nueva virtualidad, cayó muy bien. Así que con llegar al estreno ya todo está ganado".

EL USO DE ARMAS, NUEVO PROYECTO

A la par de este lanzamiento, Everardo González está editando algunas imágenes que filmó en la Ciudad de México para su próximo documental, en el cual indagará en el uso de las armas de fuego y los jóvenes.

"Estoy haciendo la historia sobre la reconstrucción de un ‘personaje imaginario’. Está un coro de voces que nos hablan de la relación entre los jóvenes y las armas", adelantó. "Retomamos hace unos meses el proyecto después de la pandemia y esperamos seguir filmando a mediados de septiembre. Yo esperaría que para marzo del 2022 esté terminada", comentó el director.