Fallece el conductor Fernando del Solar

El conductor Fernando del Solar falleció a los 49 años de edad, confirmó el programa Venga la Alegría, donde fue uno de sus presentadores favoritos por seis años y tuvo que dejarlo en 2012 cuando le diagnosticaron cáncer de pulmón.

Hasta el momento se desconocen las causas de su deceso, pero desde hace varios meses se habían acentuado los problemas de salud.

"Comenzó a circular como un rumor, pero una fuente allegada al programa Venga la Alegría lo confirmó", anunció el conductor Sergio Sepúlveda.

Sumamente afectados se mostraron los integrantes del matutino de TV Azteca tras dar la noticia. Patricio Borghetti dijo que no tenía palabras y relató que hace pocas semanas se reunieron para comer.

Dura batalla contra el cáncer

En 2012, a Fernando Del Solar le diagnostiaron linfoma de Hodgkin y aunque lo venció, siempre enfentó una dura batalla ante los estragos que le dejaron en su salud. En 2019 estuvo internado por un fuerte cuadro de neumonía y hasta los primeros meses de 2020 fue dado de alta.

Este jueves tenía programada una conferencia como parte de su tour de pláticas motivacionales "La felicidad eres tú" en una universidad de Mérida, Yucatán; sin embargo, fue pospuesta por los problemas de salud del también modelo y actor.

Fernando acababa de casarse en abril pasado con Anna Ferro tras un año comprometidos; era su segundo matrimonio tras su relación con la también conductora Ingrid Coronado, con quien tuvo dos hijos, Luciano y Paolo.

Además de Venga la Alegría, Del Solar participó también en telenovelas como Perla, Háblame de amor y Un nuevo amor. Como presentador, colaboró también en Sexos en guerra, Gánale al chef y en Hoy, de Televisa, al que se integró en 2018.

Apenas el 12 de junio pasado su padre falleció y así lo despidió en redes: "Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo. Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias. Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores".

|| Con información de Belén Belén Eligio ||