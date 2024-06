FICG 39: Álex de la Iglesia alista un nuevo thriller

GUADALAJARA. Álex de la Iglesia apuesta por un nuevo thriller. Luego del éxito de “30 Monedas”, el cineasta dirigirá una historia de intriga, misterio e investigaciones policiacas.

Gossip Estrella Araiza, directora del FICG, habla de una nueva categoría de premiación

“1992” es el título de la miniserie que prepara, protagonizada por Paz Vega, Marian Álvarez, Carlos Santos, y Gorka Lasañas, entre otros.

“Es una serie diferente, tiene otro tono, quedó muy bien. Se trata de que encuentran unos cuerpos que tienen todos una misma característica, un “Curro” en la mano, es el muñeco de la Expo Sevilla 92”, afirmó De la Iglesia en entrevista con El Sol de México.

“Algunos creen que es ridículo empezar a investigarlo porque dicen: ‘esto tiene que ser una broma, esto no puede ser verdad’, entonces desestiman las investigaciones, menos una persona que sigue indagando como en el clásico de las películas policiacas, de asesinatos”.

La serie cuenta la historia de “Amparo” (Álvarez), quien perdió a su marido en una extraña explosión y comienza a buscar respuestas con su única amiga, una guardia de seguridad y ex policía.

“Ha sido muy difícil de rodar, teníamos que recrear la Sevilla de la Expo del 92. Teníamos que inventarnos una expo abandonada y terrorífica, así que ha sido complicado a nivel de producción, pero Netflix ha estado ahí y nosotros teníamos ya experiencia con este tipo de súper producciones, después de 30 Monedas ya sabemos cómo meternos en líos, la verdad es que estoy muy contento, quedó muy bien”.

Uno de los proyectos que se quedó con “ganas” de hacer, pero confía que en algún momento pueda concretarlo, es realizar un producto en relación a El Santo. “Lo intenté, pero no encontré la financiación, fallé ahí”, dijo.

Y, en cuanto a la tercera temporada de “30 Monedas”, el cineasta aseguró que aún no está cancelada.

“Vamos a ver si consigo que siga la serie, voy a poner mi vida en ello, está escrita, no quiero adelantar nada que no pueda cumplir. En el caso de que no pueda encontrar una plataforma o un canal de televisión, lo haría por mi cuenta, no podría hacer lo mismo, tendría que adaptarlo, pero la terminaría, hay cosas muy bonitas para hacer en la tercera temporada”, expresó.

De la Iglesia acudió a la edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde fue galardonado con el Mayahuel Homenaje Internacional y ofreció una master class en la que habló, entre otras cosas, de la importancia de la música en su cine.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“La música es como sentarte con un amigo a ver la peli, quien está haciendo, por ejemplo, sonidos de asombro en el momento. Hasta cierto punto, la música es un soporte, incluso diría que es la mitad de la imagen, con la música, todo cobra sentido, es alucinante, te susurra al oído lo que tienes que sentir”, expresó.

Aprovechó para compartir su admiración por Guillermo del Toro. “Un director que lo hace extraordinariamente bien y al que respeto enormemente y le tengo un cariño especial, lo conozco desde que éramos jóvenes, es su compatriota Guillermo del Toro, aparte de ser un genio, es una persona extraordinaria, además del enorme talento de hacer las películas que ha hecho, es una gran persona y me gusta mucho; aprovecho porque me acuerdo de algunas bandas sonoras suyas, que me gustan particularmente”, dijo durante su intervención.