Gomita: Del circo a “La casa de los famosos”; asegura que su estrategia será ser ella misma

Poco después de develarse su nombre, conversó con El Sol de México sobre la razón por la que aceptó entrar a otro reality, después de “Hotel VIP”.

“Ando sin chamba, desde la pandemia el circo no atrae al público y no sólo voy por los cuatro millones de pesos, sino por los billones de cibernautas que se conectan”, confesó.

Asegura que no tiene ninguna estrategia para estar en el encierro y conviviendo con los otros habitantes de “La casa de los famosos México”, más que ser ella misma; “tengo un alma buena, soy buena onda, no soy como me pintan”, asegura.

Tras añadir que no dejará que nadie la saque de su centro, confesó haber sufrido bullying por parte de Cecilia Galliano y Laura G, sus compañeras en el programa “Sabadazo”. "Yo tenía cuerpo de mujer, pero no figura para televisión, por más de dos años viví este bullying que me llevó a pensar en el suicidio”.

Algo de esa experiencia podría compartir en la casa, adelanta la influencer, “o voy a platicar mi caso de sobrepeso en mi adolescencia y juventud. Espero que la audiencia se sienta identificada, porque cometí muchos errores al ser señalada por gordita. Viví atormentada diciéndome que no me querían, que no les gustaba por comer mucho y luego empecé a caer en cirugía y cirugía, y sólo fue para complacer a otros y llenar esos vacíos que había en esos momentos de mi vida; sí, lo quiero contar en la casa”.

“Quiero también que mis seguidores y los que no lo son, se inspiren al ver a una chava que trabajó desde cero en la calle como payasita y también en los circos; he sido una persona que sí le he sufrido realmente y he tenido la valentía de externarlo.

“Voy a entrar a algo muy importante y todo porque mis seguidores en las redes sociales me lo pidieron. Va por ellos. Les doy gracias por darme de comer en el circo, a los que pagaron un boleto, todo eso lo valoro, su tiempo y que me hayan hecho influencer”.



Gomita comenzó como payasita en las calles y después en el circo, al lado de su hermano Lapizito; ahora, convertida en influencer y tras algunas participaciones en televisión, se integra a “la casa más famosa de México”.

