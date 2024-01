Héctor Ortiz se convierte de nuevo en Elvis Presley en el Lunario del Auditorio

El espectáculo “Elvis Lives” llegará una vez más al Lunario del Auditorio Nacional, presentado por el cantante y personificador del Rey del Rock Héctor Ortiz, quien ha dedicado más de 40 años de su trayectoria a mantener vivo el legado de uno de los grandes íconos del rock and roll.

Para la presentación que será la primera del año en el recinto, Ortiz aseguró que presentará una nueva versión de lo que anteriormente ha puesto frente al público. Para el concierto que está por dar, la versión que representará será una mezcla de “That's the way it is”, “’68 Comeback Special” y “Viva Las Vegas”.

“Es una combinación que queremos estrenar y que yo sé que a la gente le va a gustar mucho. Van a apreciar que le demos un cambio al show, no quiero decir spoilers, porque quiero que sea sorpresa para la gente”, dijo Héctor Ortiz, quien aseguró que el show se enriquece gracias a su experiencia como actor de teatro, por lo que ha decidido que una de los nuevos elementos del concierto será una parte escenificada.

“Creo que dentro de nuestro show la gente alcanza a captar la esencia de Elvis, es lo más importante cuando estás en el escenario personificando a alguien. Tengo la ventaja, quizás, que soy actor de teatro y cantante, al conjuntar eso me lleva a meterme en el personaje, lo veo en la cara del espectador, es una bendición”, declaró.

Héctor Ortiz interpretó por primera vez a Elvis Presley en 1983 en la puesta en escena “José el soñador”, donde en un punto de su historia, su personaje el Faraón de Egipto se convertía en el cantante estadounidense.

Al día de hoy, el artista acumula más de 18 presentaciones en el escenario del Lunario en solitario, complaciendo a sus fanáticos con los temas más conocidos del repertorio de la leyenda. El pasado 10 de diciembre, el imitador estuvo acompañando a Leonardo de Lozanne y a los Rebel Cats en el show “A Christmas Date With Elvis”. Caso contrario a esa ocasión, en “Elvis Lives” no tendrá a ningún invitado.

Reconocido internacionalmente

Entre los logros que tiene Héctor Ortiz en más de 50 años de carrera artística, está el haber sido reconocido por la BBC de Inglaterra como el mejor imitador de Elvis Presley en América Latina, un hecho que recuerda como en una anécdota que en un principio pensó falsa.

“La BBC se dio a la tarea de buscar a los mejores personificadores en el mundo. De pronto recibí un email, que yo pensé que era una broma o spam pidiéndome información, no le hice caso. De pronto me llegó otro insistiendo, ya se veía serio, me pidieron un teléfono, yo se los di y la mañana siguiente una persona de la BBC me habló en español y me explicó, me pidieron mi material, muchas cosas”.

El público podrá asistir a “Elvis Lives” este 19 de enero a las 21:00 en el Lunario del Auditorio Nacional.