Hello Seahorse! valora la energía creativa que se vive en los festivales

El grupo Hello Seahorse! une fuerzas con la cantante Vanessa Zamora, para un tema titulado “Fue solo un sueño”, el cual estrenaron hace dos semanas, y ya rebasa las diez mil visualizaciones en YouTube.

En entrevista con El Sol de México, la banda cuatro veces nominada al Latin Grammy conformada por la vocalista Denisse Gutiérrez, Bonnz! y Fernando Burgos; hablaron sobre esta colaboración, que los acercó a una artista que admiran mucho.

“Es una figura de la música que admiramos mucho, respetamos mucho su carrera, nos gusta su voz y sus canciones. Somos fans de ella, ya habíamos persiguiendo esta idea desde hace dos o tres años, pero no encontrábamos el momento correcto”, contó Denisse.

La cantante detalló que la composición de esta canción data de principios de este año, y siempre tuvieron en mente a Vanessa para hacer la colaboración. Según detalla la cantante, la letra está inspirada en aquellos sueños donde una persona conoce al amor de su vida.

Aunque por el momento sólo se lanzó la canción, ya están preparando un video musical que plasmará su reciente presentación en el Festival Hera. “Estamos recopilando videos justamente de la participación de Vanessa con nosotros en el escenario, probablemente saquemos algo por ahí un poco a la manera documental, es el performance en vivo”.

Se preparan para el festival amigo

El próximo 2 de noviembre, la agrupación se presentará en el campo Los Alcanfores de Cuautitlán, Izcalli, dentro del marco de la cuarta edición del Festival Amigo, donde compartirán el cartel con figuras como Daniela Spalla, DLD, Enjambre y Camilo Séptimo.

Sobre su paso por la escena “festivalera”, Denisse opinó que como artistas disfrutan de la variedad musical y la experiencia tras bambalinas.

“Nos gusta la energía que se hace, detrás de los escenarios los músicos nos encontramos, entre colegas, es buen momento hasta para llegar a nuevos acuerdos de cosas que se quieren hacer, nos encanta”.

Asimismo, subrayó que para actos como el suyo que pasan por más de un festival al año, la clave es estar en constante innovación, para ofrecer una experiencia única a su público cada vez que acudan a verlos.

“Es una buena manera de curtirte porque la gente en un festival, la gente al final del día recibe mucha información, y como artista debes hacer una gran labor para quedar en los recuerdos chingones de la gente, y que te vean como lo mejor. Es un reto lindo, dar el mejor concierto de mi vida, para lograr ser el highlight”.

Por su parte, Bonnz! agregó que estos espacios son también un punto de encuentro entre artistas, e incluso les sirven como fuente de inspiración para añadir nuevos elementos en sus propios conciertos.

“Es ver a gente que hace mucho no veías, también ver bandas que nos gustan, y que muchas veces por estar tocando en gira no puedes ver. En este festival tocan los Románticos de Zacatecas, que me encantan y hace años no los veo”, comentó.

“Es un buen momento para saludarlos, para verlos, ver qué propuesta traen, cómo ha cambiado el show de ciertas bandas. Incluso también de repente te inspiras en tus colegas”, finalizó.