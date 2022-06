'Hije' de Ben Affleck se declara persona no binaria, igual que Emme Muñiz

Las personas que pertenecen al género no binario son aquellas que no entran en la categoría de hombre o mujer, pues su autopercepción y expresión van más allá de esta división social. Las reflexiones acerca de su existencia han tomado fuerza gracias a su activismo dentro de la comunidad LGBTIQA+.

Hace unos días, durante la gala benéfica de la Fundación de los Dodgers, la cantante Jennifer López subió al escenario a su hija Emme Muñiz, a quien presentó con pronombres neutros, de esta manera confirmó que pertenecía a este sector de la población, la noticia no tardó en volverse tendencia.

“La última vez que actuamos juntes fue en un estadio como este, Yo le pedí todo el tiempo a elle que cantaran conmigo, pero elle no quería. Así que esta es una ocasión sumamente especial. Elle está muy, pero muy ocupade. Elle me cuestan mucha plata cuando salen. Pero valen cada pesito porque es mi dueto favorite de todos los tiempos”, resaltó JLo.

Tras esta revelación, la intérprete de ‘On The Floor’ le extendió su apoyo y compresión, este hecho quedó en la mente de muchos de sus seguidores, quienes le aplaudieron por actuar de esta forma y tomar todo con naturalidad.

EN LA FAMILIA LÓPEZ - AFFLECK NO ES LE ÚNIQUE

A inicios del 2022, se informó que la cantante se había comprometido con el actor Ben Affleck, conocido por interpretar a Batman en el Universo Cinematográfico de DC Comics, se sabe que ellos viven en la misma casa y juntos se hacen cargo de su familia reconstituida.

De esta manera es que la hija de Affleck llamada Seraphine pudo convivir con Emme, con quien no tardó en formar una buena relación, ya que encontró que tiene algo muy importante en común, pues también es no binario.

Personas cercanas a las celebridades destacaron que son muy ‘buenes amigues’, esto porque han logrado vivir esta etapa de descubrimiento en compañía, ahora prefirieron adoptar una forma de vestir más andrógina. Ante esta situación, sus padres han decidido apoyarlas.

¿QUÉ ES SER UNA PERSONA DEL GÉNERO NO BINARIO?

El binarismo de género es una clasificación en la que se divide a la sociedad en dos grupos; hombres y mujeres, está categorización se asigna de acuerdo a los caracteres sexuales de cada persona, es decir, si tiene pene se asume como varón, pero si nace con vagina es una mujer.

Esta segmentación también está cargada de una serie de roles sociales que dictan el comportamiento, actitud, orientación sexual, vestimenta y forma de expresarse.

No obstante, hay ocasiones en que las personas no entran en esta categoría, ya que no están conformes con el género que se les dio al nacer, por eso es que reciben el nombre de no binarios, en este caso pueden usar pronombres neutros, es decir, ‘elle’, pero igual podrían usar ‘él’ o ‘ella’, esto depende de la elección de cada quien.

Es así, que este sector de la población es parte de la comunidad transgénero, algo que es similar a quien es de género fluido, fluctuante o queer. Cabe señalar que estas personas no entran en esta definición por la manera en que visten, solo es una forma de expresar cómo son.

QUÉ HIJOS E HIJAS DE FAMOSOS TAMBIÉN SON NO BINARIOS

JLo y Ben Affleck no son los únicos con familia dentro de esta clasificación, también hay otras celebridades quienes orgullosos presentaron ante los medios la verdadera identidad de sus hijos e hijas.

La hija que tuvo el actor Mark Ruffalo con Sunrise Coigne, llamada Bella Noche también aseguró ser no binario, y lo muestra de manera contaste en sus redes sociales.

También está el caso del cantante de country Billy Ray Cyrus, pues en el 2015 su hija Miley Cyrus declaró ser parte de esta comunidad, además, mencionó que es bisexual.

“Siempre hemos sido muy abiertos de mente. Se trata de amor y luz. Olvídense de la negatividad y los haters. Ella está rockeando y pasándola bien. Lo que el mundo necesita es amor”, indicó el autor norteamericano.

La vedette Nuirka Marcos, señaló que su hija Romina Marcos siempre ha preferido usar vestimenta que rompe los estereotipos de género, lo cual no le molesta y le aplaude por usar lo que le gusta.





