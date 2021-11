Horacio Pancheri dio un giro a su carrera y disfruta ser un villano

La telenovela Vencer el pasado de Rosy Ocampo, llega hoy a su final tras alcanzar los 4.1 millones de telespectadores. La trama de esta producción ha mantenido en un hilo a sus seguidores a través de interesantes temáticas recreadas por sus protagonistas.

“Estoy muy contento porque uno como actor cuenta una historia y espera que el público la acepte. Encarnar al antagonista juvenil, Alonso, me ha hecho crecer, porque venía haciendo papeles de bueno, como un pan de dulce; y ahora me gustó la ambición, la individualidad y egolatría de este personaje”, comenta el actor Horacio Pancheri.

Expuso que, a lo largo de cuatro meses de transmisiones, “la gente me odia, me lo dice en el súper o en la calle. Esto quiere decir que mi trabajo está bien hecho. En una ocasión al dirigirme a un evento, me encuentro una señora y me dice: ‘Como te odio…’ Yo se lo agradecí, porque lo lindo es hacer un personaje y que la gente se lo crea, aunque las personas se confunden porque piensan que uno en la vida real, es de esta forma”.

Al rememorar en la entrevista con El Sol de México, Pancheri acepta que, “Alonso siempre quiso a Renata como su prometida, sí estaba enamorado de ella al grado de estar a punto de casarse. Pero como recordarán una fotografía viralizada en la que Renata se besa con un hombre, es el hecho que hace que Alonso no llegue a la Iglesia y la deje plantada en el altar”.

El protagonista describe a su personaje como una persona insegura, con miedos, vive solo, no está consciente, y sufre la traición en el amor.

“Sí la quería, pero no supo manejar la situación y termina hasta odiando a quien era su amor, pero yo creo que de haber una temporada dos de esta telenovela, Alonso sí se arrepentirá de sus malos actos hacia ella, aunque también ha cometido errores con mucha gente”, considera en la conversación con este medio.

El artista a lo largo de un año y ocho meses de pandemia informa que, “sólo tuve un encierro de cuatro meses, porque después fui requerido para darle continuidad a series de las que ya había hecho la primera temporada como El juego de las llaves, y ahora ya estoy encarrilado en otro proyecto para comenzar en enero y bueno digo, el trabajo nos dignifica y siempre busco salirme del personaje anterior, para darle algo nuevo a la audiencia”.

Habla del trabajo hecho por la productora Rosy Ocampo como un trabajo diferente y arriesgado que logró un alcance inesperado.

“En Vencer el pasado, Rosy se atrevió a hacer cosas diferentes, a abordar temáticas como el bulling cibernético, la infidelidad, las personas que piensan conservadoramente, la adicción a las redes sociales, que son cosas que suceden en la vida real y que mucha gente lo está viviendo y estamos como sociedad bastante mal y como actores tenemos el compromiso de contarle a la gente de cosas que suceden hoy en día”.