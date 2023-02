Horario estelar, un cuestionamiento sobre el papel de los líderes de opinión

Óscar Jaenada considera que el público debe cuestionar cada vez más a los líderes de opinión, y por ello encontró muy interesante dar vida al protagonista de Horario estelar, un periodista que encabeza un noticiero nocturno.

En entrevista, el actor señaló que hoy en día es más complicado encontrar figuras que, como su personaje, sean capaces de forjar esa credibilidad, pues "el líder de opinión antes era más selectivo y especializado, habían más porque cada uno era especialista de algo.

Puede interesarte: Óscar Jaenada actuará en una serie con Yalitza Aparicio

"La globalización nos lleva a que cada vez los líderes de opinión sean menos, con más poder y más ignorantes", agregó el actor, quién además reconoció no ser muy afín a seguir líderes de opinión desde hace más de una década.

Recordó que aproximadamente en 2015, el canal CNN cesó sus transmisiones, para dar ese espacio al reality Big brother, algo que en su opinión demuestra un interés por mantener al público entretenido en lugar de informado.

Los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, lo alejaron definitivamente de los noticieros televisivos, pues no estuvo de acuerdo con el manejo de la información que rodeó a esa tragedia.

"La manipulación en ese momento en España fue tan grande, que se nos insistió que había sido el grupo terrorista vasco ETA, y no era verdad. Porque tres días después hubo unas elecciones y el partido ganador dependía si creíamos que habían sido unos u otros. Manipularon a tal grado la información que yo ya no creo en las noticias de mi país".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Star+ Latinoamérica (@starplusla)

La serie sigue a Ramiro del Solar (Jaenada), un periodista televisivo, cuya vida se ve sacudida cuando su amante muere durante uno de sus encuentros.

Pese a sus intentos por mantenerlo en secreto, cuando la investigación se complica, utiliza su habilidad para intentar salir impune.

Maya Zapata, quien da vida a la productora del programa, añadió que tal como sucede en la serie, la única manera de ver a un México diferente es "revisar el polvo debajo de la alfombra", y contrastar las diferentes versiones de los hechos.

"Los líderes de opinión al final son personas que hablan e interpretan desde su propia trinchera. Ojalá sólo diera información lo que dicen, pero es una opinión lo que ejercen, y con ello tienen la posibilidad de sesgar la mentalidad de muchas personas".

Por su parte, Ela Velden, quien encarna a la hija de Ramiro y a la mejor amiga de la amante del personaje, destacó que hoy en día hay otras plataformas donde el público se pueda informar, y con ello hacer contrapeso a los monopolios mediáticos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"La apertura de las redes nos ha hecho cuestionar a qué le ponemos atención y qué no. Entre más medios de comunicación, más podcasts, más cuentas de Instagram, Tik Tok y páginas web de noticias hacen el contrapeso", dijo la actriz.

"Son más cercanos, y tenemos la posibilidad de decidir en qué creemos y qué no. Hay fake news y malas fuentes, pero depende de uno, me gusta que haya está versatilidad y nuevas ventanas, para que no sólo nos quedemos con la televisión", finalizó.

La primera temporada de Horario estelar está disponible en la plataforma Star +, es apta para adolescentes y adultos.