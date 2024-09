Human Drama busca acercarse a su público con su próxima residencia en CDMX

Aprendizaje es lo que recuerda haber adquirido Johnny Indovina, cantante y miembro fundador de la banda Human Drama, en los primeros trabajos de la banda: el EP “Hopes, Prayers, Dreams, Heart, Soul, Mind, Love, Life, Death” y su primer álbum “Feel” en 1989.

Ambos materiales, producidos por el prolífico Ian Broudie, reconocido por haber participado con otras bandas exponentes del dark wave, como Echo and the Bunymenn, significaron el inicio del legado de casi 40 años, el cual siguen compartiendo.

“Al observar a Ian, aprendí qué cosas eran adecuadas para mi banda. Aprendí cómo se pueden cometer errores”, dijo Indovina a El Sol de México. “Con un productor, tienes que trabajar realmente el equilibrio. Así que aprendí a producir álbumes observando tanto lo positivo como lo negativo de tener un productor de clase mundial como Ian”.

“Pasamos grandes momentos juntos, realmente aprecio todo lo que aprendí durante el transcurso de los dos álbumes en los que trabajó con nosotros”, añadió.

Escribe sus emociones

Exponentes del rock gótico y parte de la escena underground desde 1980 en Nueva Orleans bajo el nombre “The Models”, para en 1985 mudarse a Los Ángeles con su identidad actual, Human Drama está lista para reencontrarse con México en una estrecha relación que han formado en escenarios como el Teatro Metropolitan, la Sala Nezahualcóyotl y el Plaza Condesa.

“Descubrimos que la audiencia mexicana nos escucha de manera muy diferente a otras alrededor del mundo, era lo que siempre habíamos esperado al compartir nuestro arte”, dijo el vocalista de la banda que hasta ahora ha dejado su legado en más de una decena de álbumes. “Me atrapan las emociones y la única manera de lidiar con ellas es escribiéndolas en un papel y algunas de ellas se convierten en canciones”, aseguró.

Una experiencia para generar recuerdos

Para mediados de octubre, del 17 al 21, Human Drama pisará una vez más la capital del país, esta vez en un formato añejo de los 80: una residencia de cinco noches consecutivas presentándose en La Piedad Live Music, una idea que se le ocurrió a Johnny Indovina a partir de la presentación de su libro “My Bag of Secrets (The Words of Human Drama)" a inicios de 2023 en el Foro del Tejedor.

“Noté que mientras el concierto era más grande, más distanciado me siento de la audiencia. Nuestra intención al separarnos del gran concierto donde hay una banda allá arriba y nosotros aquí abajo, es unirnos. Queremos compartir las cosas que todos sentimos juntos: el dolor, el amor, la pérdida en nuestra vida”, dijo el cantante.

“Hay momentos en mi vida en los que fui miembro de la audiencia, recuerdo la primera vez que escuché a David Bowie, T Rex o The Velvet Underground. El escenario es el lugar donde tenemos la oportunidad de hablar como Human Drama y nuestra esperanza es siempre que cuando nuestro público abandone el lugar y salgan, tengan algo de lo que hablarán como recuerdo”, añadió.

Para el repertorio, el músico adelantó que no habrá limitaciones. “Habrá muchas mezclas de todos nuestros álbumes, decimos que cada noche será un poco diferente”, dijo. Por otra parte, mencionó que no estarán solos en el recinto, sino con invitados.

“No tenemos mucho. Tenemos una pareja. Pero les diré que traeremos de regreso a uno de los miembros originales de Human Drama durante una o dos de las noches”, comentó. Los cinco conciertos se grabarán en audio y video, material que después se podrá convertirse en un álbum discográfico.