Humberto Busto capta el rostro de la pandemia en ensayo audiovisual

Después del Coronavirus, ¿cuál es la responsabilidad de los cineastas frente a la forma de abordar las historias? ¿Necesitaremos hablar de temas que se vinculen con lo que detonó la pandemia? ¿Eso hará más sensible al espectador frente a las imágenes que vea en el cine o preferirá huir de estas ideas y refugiarse sólo en el entretenimiento?

Estas son sólo algunas de las muchas preguntas que llegan a la cabeza del director y actor Humberto Busto, quien a través de un ensayo audiovisual titulado La mirada en tiempos COVID, ha tratado de reflexionar sobre cómo los tiempos que vivimos vendrán a modificar la forma de relacionarnos con las imágenes que vemos a través de cualquier pantalla.

Gossip Mortal glitch, la primera serie de acción y fantasía de Enchufe.tv

“Será importante para el espectador verse reflejado en los temas que detonaron la pandemia así como la misma muerte, la vida, la sexualidad, la distancia, el contacto físico...”, reflexiona el cineasta en entrevista telefónica.

“Son temas que siempre han sido fundamentales, pero ahora no hay un sólo ser humano en la tierra que no los tenga más presentes. No hay respuestas en estos momentos, porque ahora las preguntas son más importantes que las respuestas”, dice.

Busto, quien se ha dado a conocer como actor en series como El Chapo o las películas Oso polar y Amores perros, dirigió este ensayo como parte de un proyecto realizado en un Taller de Cine Moderno y Contemporáneo en la Filmoteca de la UNAM. El objetivo, dice, era “hacer un análisis del cine de la post guerra, ver qué elementos de la precariedad de producción de esa época pueden ser retomados para los tiempos pandémicos o post pandémicos”.

En su investigación para La mirada en tiempos COVID el director recolectó una gran cantidad de imágenes provenientes de películas filmadas hace décadas, lo que a su vez le permitió ponerlas en contraste con las nuevas formas de comunicación visual que tenemos ahora como es una pantalla cuadricular de Zoom y reflexionar sobre el papel del cine tras la emergencia sanitaria.

Gossip History estrena la serie Secretos de guerra

“Una buena manera de cerrar el taller fue tratando de yuxtaponer imágenes del pasado y del futuro con mis propias reflexiones sobre dónde va quedar lo cinematográfico dentro de todo este marasmo de imágenes, lo humanístico, aquello que nos conecte con algo más trascendental de la imagen y no sólo con la distracción o el mero entretenimiento”, señala el cineasta.

Para Humberto Busto, la importancia de realizar este ensayo audiovisual es “generar diálogo de la imagen en nuestros tiempos. Tiene un fin académico para que repensemos la mirada y tomemos una actitud frente a ella ”. El actor prepara un proyecto junto al fotógrafo Michel Omar “para crear un mundo de figuras místicas que luchan contra el Covid”.