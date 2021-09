Imagine, de John Lennon, cumple 50 años; lo celebran con disco especial

Los muros de emblemáticos edificios en Berlín, Londres, Nueva York y Tokio, proyectan una de las frases más conocidas de la música: Imagine all the people living life in peace, de la canción que da nombre al segundo álbum solista de John Lennon, convertida con el paso del tiempo en un himno de paz.

Por iniciativa del sello discográfico Capitol, el lanzamiento de una edición limitada de Imagine se acompaña de las proyecciones digitales en el Muro de Berlín, la catedral de San Pablo en Londres y Time Square en Nueva York, entre otros sitios, tal como hace 20 años Yoko Ono hizo con esa misma frase en vallas neoyorkinas.

“A John le hubiera encantado esto. Imagine encarna lo que creíamos ambos en ese momento. Todavía estamos juntos ahora y todavía lo creemos. El sentimiento es tan importante ahora como cuando fue escrito y publicado hace 50 años”, dice la viuda de Lennon en un comunicado del sello discográfico.

Con 10 canciones dedicadas a Yoko Ono, Imagine salió al mercado el 9 de septiembre de 1971. Considerado un himno pacifista, el tema, interpretado por más de 200 cantantes durante estos 50 años, fue utilizado en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, realizados este año, debido a la pandemia.

“Para celebrar el 50 aniversario de la canción, el álbum y la película Imagine, el 10 de septiembre Capitol/UMC lanzará una edición limitada”, informa el sello. Será un LP doble en vinilo blanco, con “las aclamadas Ultimate Mixes 2018 del álbum, producidas por Yoko Ono Lennon”, así como tomas inéditas y el demo original de la canción.

Cuando lanzó este ambicioso proyecto, Lennon tenía dos años fuera de los Fab four, por la rivalidad creativa con Paul McCartney. También en 1969 contrajo matrimonio con la artista japonesa Yoko Ono.

Precedido del disco John Lennon/Plastic Ono Band, de 1970, Imagine fue producido por Phil Spector. El periodista de Rolling Stone Ben Gerson, lo calificaría en su reseña de 1971 como "la consolidación de la conciencia primal dentro de un movimiento mundial", en referencia a la terapia primal (que trata traumas de la primera infancia) a la que se sometió el matrimonio.

Imagine fue una colaboración de Lennon con Yoko, según reconoció él mismo en su última entrevista, 48 horas antes de morir, concedida a una radio londinense, en la que dijo que la letra de la canción estaba inspirada en el poemario Grapefruit, de su esposa.

"Sé que ella (Ono) ayudó mucho con la letra, pero no fui lo suficientemente hombre para darle crédito por ello. Esa canción en realidad fue escrita por John y Yoko", confesó entonces, de acuerdo con un despacho de la agencia EFE.

Temas como Jealous man, y el final, Oh, Yoko!, dan cuenta de la devoción que Lennon profesaba a la artista japonesa: "En el medio de una nube pronuncio tu nombre. Oh, Yoko, mi amor te encenderá", canta en el cierre de este álbum, cuyo medio siglo se conmemorará también el próximo 9 de octubre, día en el que Lennon cumpliría 81 años, en su ciudad natal, con la final del concurso Liverpool´s International Song for Kindness, que busca un nuevo himno de paz en tiempos de pandemia.