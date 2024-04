Interpol emociona a sus fans en el Zócalo; junta a 160 mil personas

La relación entrañable entre Interpol y sus seguidores tuvo el mayor de sus episodios la noche del sábado, en un concierto que supuso el espectáculo más grande de la banda en el país.

Los primeros acordes de C'mere sonaron fuerte en el Zócalo para inaugurar una noche en la que los integrantes de la banda neoyorquina liderada por Paul Banks (guitarra y voz), Daniel Kessler (guitarra) y Sam Fagarino (batería) fortalecieron su lazo con la capital.

En total, 160 mil seguidores se desvivieron desde temprana hora por gozar al máximo el recital, aguantando el clima cambiante, llovizna y calor durante varias horas de espera.

"¡Hola México!", dijo Paul Banks en español; y siguieron el setlist con Narc. "Esta canción es de nuestro quinto álbum", mencionó el cantante, otra vez en español, dando paso a My Desire.

El grupo abridor del concierto, Water From Your Eyes había avivado las emociones con un show que duró alrededor de 40 minutos, sin embargo los neoyorquinos prendieron el ambiente a un ritmo veloz.

Como se esperaba, Interpol dedicó parte del show a Antics, álbum que está cumpliendo 20 años de su lanzamiento, además de interpretar temas de otros discos, entre los que sonaron Obstacle 1, Say Hello To The Angels y Lights.

Minutos antes, previo a que los protagonistas de la noche salieran al escenario, se proyectó una presentación de fotos de ellos posando con los fans, una amistad que fue reiterada por Banks durante el concierto.

"Llevamos 20 años viniendo a México. Ha sido nuestra segunda casa. Un sitio tan especial en nuestros corazones que las palabras no llegan a comunicar. Gracias por venir, gracias por apoyarnos", mencionó el vocalista.





Los presentes corearon The Rover, All The Rage Back Home y Rest My Chemistry, que llevaron el setlist a lo más profundo del arsenal de Interpol.

Aplausos, gritos, saltos fueron el común denominador durante el concierto, que circuló por diferentes ánimos gracias a la diversidad del conjunto, que regresó a la Ciudad de México desde su último show en mayo de 2022, llevado a cabo en el Palacio de los Deportes.

Interpol en el Zócalo. Foto: Ivonene Rodríguez / El Sol de México

Sumándose al grupo de artistas que han paralizado el Zócalo con un recital masivo y gratuito, Interpol continuó con más temas de Antics, como Not Even Jail y Evil, con la que enloquecieron los presentes, provocando que el piso del Zócalo vibrara.

Con la elección de canciones hasta ese momento, parecía que los asistentes estaban satisfechos, sin embargo el grupo alimentó sus ganas de más éxitos con Public Pervert y Slow Hands.

El encore llegó hora y media después del inicio del recital. Con la Catedral Metropolitana de fondo y la bandera en su máximo esplendor por el viento, los músicos entraron nuevamente al escenario. Untitled, No In Threesome y Stella Was a Diver And She Was Always Down, culminaron una noche en la que los seguidores que acudieron al Zócalo no tuvieron nada que reprochar.