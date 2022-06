José Esparza hace mancuerna con Julión Álvarez

El cantautor norteamericano-mexicano José Esparza coautor del tema De los besos que te di con la que Christian Nodal lo ha puesto en los cuernos de la luna, anunció que para el nuevo álbum de Julión Álvarez, éste eligió una de sus canciones y espera correr con la misma suerte.

“Me inicié gracias a los videojuegos que hacía por hobbie. Sin embargo, comencé a crear letras y la cosa fue natural y fluyó. La composición en mi vida es un accidente, todavía siete años atrás sólo componía para mí, pero lo principal como artista es estar sonando”, dice en entrevista.

“Mi éxito lo llamo bendición, aunque yo le echo muchas ganas y es proporcional a las ganas que le pones, pero también es suerte, por el trabajo que hago y salió este resultado, con sacrificios. La canción De los besos que te di, me cambio la vida como compositor”.

El compositor espera que no cambie su modo de vida con el éxito. “Yo sigo con las botas bien puestas en la Tierra. Lo que le agradezco a Dios es que este éxito no me llegó antes cuando tenía 18 años, sino ahorita a mis 27 años que ya estoy más maduro y más estable emocionalmente”, detalló.

Con una carrera de casi una década en la composición, es autor de temas interpretados por Pepe Aguilar con Que digan lo que digan y Los Plebes del Rancho con Tres botellas.

Aficionado al TikTok, donde tiene 350 mil seguidores, afirmó que aprovecha las redes para darse a conocer.

En julio lanza su nuevo álbum, Bohemio y parrandero que incluye duetos con Gonzalo Martínez y Cuitla Vega, además de confiar en que otros artistas le sigan grabando sus composiciones. “Después de Julión Álvarez, ojalá sea Alejandro Fernández, Alex Fernández y Banda MS”.

En octubre se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, y antes, en agosto, tiene una gira por Guadalajara, Aguascalientes, Tijuana, Monterrey, Querétaro, San Luis Potosí, “y muy probablemente Chihuahua”, narró.

José Esparza, aunque radica en Texas, no olvida sus raíces mexicanas, “me gusta el tequila y la comida de acá”, dice.