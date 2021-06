José Madero, Ha Ash, Mon Laferte y más se unen en álbum de covers de Metallica

¿Qué hacen José Madero, Ha Ash, Mon Laferte, J Balvin, Juanes y otros artistas latinos cantando covers de Metallica del Black Album? La clave es un proyecto humanitario y el festejo del décimo aniversario de éste emblemático disco lanzado en 1991.

Los fans de Metallica ya sabían que habría una reedición del Black Album, lo que no sabían es que vendría una edición especial que reúne a 53 artistas de varias partes del mundo cantando los mejores éxitos del disco como “Nothing Else Matters” o “Enter Sandman”.

Se trata de la contribución más variada que ha tenido una banda de rock en la historia de la música. México aportará artistas como el Instituto Mexicano del Sonido, Rodrigo y Gabriela, Gera MX, José Madero (Pxndx) y Ha*Ash.

“Con contribuciones de países de todo el mundo desde Estados Unidos hasta Nigeria habrá canciones de cantautores, artistas country, artistas de electrónica y hip-hop junto con rockeros punk, indie, íconos del rock, metaleros, music del mundo y muchos artistas más que cubren el espectro con los que hemos compartido escenario y hasta con algunos que ni siquiera habían nacido cuando se lanzó el álbum original”, compartió Metallica en su sitio oficial.

➡ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La sorpresa no se detiene, el 50 por ciento de las ganancias de esta compilación irán a la fundación de Metallica, All Within My Hands y el 50 por ciento restante será destinado a las organizaciones no lucrativas que elijan los artistas invitados. “Queríamos mostrar que la música de Metallica trasciende géneros, distancias y culturas, y nos gusta pensar que, con la ayuda de todos, lo hemos logrado”, agregó la banda.

El álbum de covers será lanzado el próximo 10 de septiembre y estará disponible en todos los formatos, serán cuatro discos compactos y una edición limitada de 7 discos en formato LP. En la reedición del Black Album vendrá en un formato de doble vinil de 180 gramos, tres discos compactos y una edición digital.

Gossip Bruno Santamaría muestra el reto del cambio de indentidad

Tracklist

ALESSIA CARA & THE WARNING / ENTER SANDMAN

MAC DEMARCO / ENTER SANDMAN

GHOST / ENTER SANDMAN

JUANES / ENTER SANDMAN

RINA SAWAYAMA / ENTER SANDMAN

WEEZER / ENTER SANDMAN

SAM FENDER / SAD BUT TRUE (LIVE)

JASON ISBELL AND THE 400 UNIT / SAD BUT TRUE

MEXICAN INSTITUTE OF SOUND FEAT. LA PERLA & GERA MX / SAD BUT TRUE

ROYAL BLOOD / SAD BUT TRUE

ST. VINCENT / SAD BUT TRUE

WHITE REAPER / SAD BUT TRUE

YB / SAD BUT TRUE

BIFFY CLYRO / HOLIER THAN THOU

THE CHATS / HOLIER THAN THOU

OFF! / HOLIER THAN THOU

PUP / HOLIER THAN THOU

COREY TAYLOR / HOLIER THAN THOU

CAGE THE ELEPHANT / THE UNFORGIVEN

VISHAL DADLANI, DIVINE, SHOR POLICE / THE UNFORGIVEN

DIET CIG / THE UNFORGIVEN

FLATBUSH ZOMBIES FEAT. DJ SCRATCH / THE UNFORGIVEN

HA*ASH / THE UNFORGIVEN

JOSÉ MADERO / THE UNFORGIVEN

MOSES SUMNEY / THE UNFORGIVEN

J BALVIN / WHEREVER I MAY ROAM

CHASE & STATUS FEAT. BACKROAD GEE / WHEREVER I MAY ROAM

THE NEPTUNES / WHEREVER I MAY ROAM

JON PARDI / WHEREVER I MAY ROAM

SEBASTIAN / DON'T TREAD ON ELSE MATTERS

PORTUGAL. THE MAN FEAT. AARON BEAM / DON'T TREAD ON ME

VOLBEAT / DON'T TREAD ON ME

THE HU / THROUGH THE NEVER

TOMI OWÓ / THROUGH THE NEVER

PHOEBE BRIDGERS / NOTHING ELSE MATTERS

MILEY CYRUS FEAT. WATT, ELTON JOHN, YO-YO MA, ROBERT TRUJILLO, CHAD SMITH / NOTHING ELSE MATTERS

DAVE GAHAN / NOTHING ELSE MATTERS

MICKEY GUYTON / NOTHING ELSE MATTERS

DERMOT KENNEDY / NOTHING ELSE MATTERS

MON LAFERTE / NOTHING ELSE MATTERS

IGOR LEVIT / NOTHING ELSE MATTERS

MY MORNING JACKET / NOTHING ELSE MATTERS

PG ROXETTE / NOTHING ELSE MATTERS

DARIUS RUCKER / NOTHING ELSE MATTERS

CHRIS STAPLETON / NOTHING ELSE MATTERS

TRESOR / NOTHING ELSE MATTERS

GOODNIGHT, TEXAS / OF WOLF AND MAN

IDLES / THE GOD THAT FAILED

IMELDA MAY / THE GOD THAT FAILED

CHERRY GLAZERR / MY FRIEND OF MISERY

IZÏA / MY FRIEND OF MISERY

KAMASI WASHINGTON / MY FRIEND OF MISERY

RODRIGO Y GABRIELA / THE STRUGGLE WITHIN

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias