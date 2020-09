Joss Favela busca concretar su camino como intérprete

En diciembre próximo Joss Favela cumplirá tres décadas de vida, más de la mitad, 17 años, los ha dedicado a la música. A los 13 inició como participante del reality infantil Código Fama, también actuó en algún capítulo de La Rosa de Guadalupe, pero ahora es reconocido como uno de los compositores jóvenes más importantes del género regional mexicano.

Cuando se expresa, Joss, que en realidad se llama José Alberto Inzunza Favela, no se anda con rodeos y afirma claro y conciso cuál es su propósito.

“Yo no manejo mi carrera como si fuera una empresa en la que hay que imponerse metas, yo prefiero que crezca naturalmente y no forzarme a decir, ‘el año pasado hicimos esto y éste tenemos que lograr esto otro’, acá no vendemos naranjas, lo que se vende es el sentimiento y tú no sabes sí ese sentimiento va a conectar con la gente, yo no sé si el disco dice lo que tú querías escuchar, pero lo hice pensando en mí y en ser sincero”.

Favela, originario de Guamúchil, Sinaloa tuvo sus primeros éxitos como compositor en las voces de Julión Álvarez, Banda El Recodo o Banda MS, quienes han interpretado respectivamente los temas Te hubieras ido antes, Me vas a extrañar y Sin ver atrás.

Considerado Compositor del año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores durante tres años consecutivos, él dice que no ha aplicado fórmulas, simplemente ha sido congruente entre la persona y el autor.

“Tiene que ser uno muy sincero consigo mismo para poder tener realmente un impacto y ser feliz con ello. Hay que estar consciente de que no puedes darle gusto a toda la gente, se tiene que componer lo que se está viviendo, yo me siento muy afortunado porque de mis canciones son muchas las que la gente canta y las cantan a pulmón abierto, eso es bonito, no creo que todos puedan decirlo y me hace sentir muy afortunado”

Favela confiesa que aunque no ha sido terso el camino que ha tenido que recorrer, ha encontrado empatía por parte de sus colegas.

“A mí no me afectó para nada estar joven, al contrario, me ayudó estar morrito porque les daba risa, les daba como ternurita a los adultos y cuando cantaba una canción que les gustaba, decían ‘¡ah caray!’, les daba una sensación de… ‘¿cómo compones eso si no lo has vivido?’, y yo contestaba, pues es que yo sí empecé a besar temprano y el que rápido se moja tiene chance de secarse”.

Además de afianzar su carrera como compositor se propone destacar como intérprete, en su etapa adulta ha grabado los álbumes Hecho a mano y Caminando, el próximo año presentará Llegando al rancho, del que adelanta la canción Ya no quiero andar contigo.

Para él, este es el momento ideal del género que defiende. “El regional mexicano se está ganando un respeto en otras esferas, en otro nivel socioeconómico, antes nada más nosotros lo escuchábamos y ahora la gente que comúnmente metemos en el estereotipo de fresa ya escucha también música regional. Ahí va, y yo no digo eso, lo dicen los números de las plataformas digitales, en las que hoy el género más sonado en México, sin importar que haya otros géneros de moda a nivel mundial, es el regional mexicano”.

Nominado dos veces al premio Grammy, Joss Favela es un hombre para el que la familia es un pilar importante dentro de su vida.

“Vivo en un rancho con mis padres aún, en donde no hay internet, ni señal de celular, por eso me tengo que venir acá a la ciudad para tomarte esta llamada. Sí, quisiera que conocieran esta persona que hay detrás de las letras, tal vez muchas veces han cantado canciones mías y no saben que las hice yo o a lo mejor han escuchado a Joss Favela pero no le ponen cara al nombre y viceversa”, dijo el cantante.

Lo que sí tiene claro es que la popularidad es pasajera y no se aferra a ella. “Si tuviera que acotar que es lo que me vuelve humano y terrenal, es definitivamente mi familia. Me educaron con valores y principios. Me queda claro que todo en esta vida se acaba, yo no me permito regirme por el lado de la fama, porque sé algún día terminará”, confesó el cantautor.