Juan Osorio alista su nueva producción, El amor invencible

La trata de blancas, el mal uso de las redes sociales, así como locaciones en sitios emblemáticos y un fondo musical de regional mexicano, estarán presentes en la nueva telenovela del productor Juan Osorio, El amor invencible, que inicia transmisiones el lunes 20, a las 21:30 horas en Las Estrellas.

“Siempre he tratado de reinventarme, de arriesgar y sobre todo evolucionar, por lo que me he impuesto retos, como realizar cosas diferentes para la telenovela, mostrar sitios diferentes donde acude la gente del pueblo, en este caso, verán en los capítulos la Basílica de Guadalupe”, expresó el productor en entrevista con El Sol de México, al término de la presentación de la historia.

“Tenemos locaciones las playas de Sinaloa, de ahí que Los Recoditos hayan amenizado la presentación y también van a actuar en la trama”, agregó el productor.

En ocasión no actuará su hijo Emilio, pues, adelantó Osorio, “la empresa lo tiene para un proyecto muy grande”. Pero sí estará presente como intérprete del tema Un beso, que acompañará las escenas de los protagonistas jóvenes.

En su vida personal, El amor invencible es para Juan Osorio “la fidelidad y sobre todo construirse en amor”, confesó. “En mi trabajo está reflejado el momento que estoy viviendo tan importante en mi vida. Dios me acercó con una persona maravillosa, con muchos y grandes valores, Eva Daniela es un ser humano en el cual está depositado todo mi cariño.

“El amor invencible significa también el reto de las nueve y media de la noche como le dije a todo mi equipo, ‘hay que volarla, nada que a ver cómo nos va, no, hay que luchar por volarla del estadio y ese es el reto”.

La historia cuenta con un elenco encabezado por Angelique Boyer, Danilo Carrera en un doble papel, y Daniel Elbittar; actuán también Guillermo García Cantú, Ramsés Torrenegro y Marlene Favela.