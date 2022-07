Juan Osorio anuncia boda para 2023

Una de las mayores fortalezas en la vida de Juan Osorio es el amor. No sólo el amor de pareja, sino también el que le tienen sus hijos, su demás familia, incluso, el cariño del público hacia los proyectos que realiza.

Recientemente, el productor realizó dos proyectos en paralelo, El Último Rey: El Hijo del Pueblo, bioserie no autorizada de Vicente Fernández, basada en el libro de la escritora Olga Wornat y La Herencia, Un Legado de Amor, en coproducción con Roy Rojas.

La primera terminó hace unas semanas, mientras que la segunda finalizará el 15 de julio, a las 20:30 horas, por Las Estrellas.

“Yo creo que La Herencia hace un parteaguas en mi vida, en mi carrera profesional porque vino a presentarse exactamente cuando tuve otros proyectos a la vez, representa mucho este proyecto por el reparto que se logró, por el tema que tocamos, por manejar todo lo campirano.

“Algo que me llenó de orgullo es que tocamos un elemento importante que fue la fruta del aguacate que, a nivel internacional, en Estados Unidos, por ejemplo, es una fruta muy codiciada, es el oro verde”, afirmó Osorio en entrevista.

A lo largo de 20 años, el ex de Niurka ha trabajado de la mano de Roy Rojas, quien ha asumido el rol de productor asociado en diferentes proyectos, sin embargo, en el protagonizado por Michelle Renaud, Rojas se convirtió en el capitán del barco, en mayor proporción.

“Creo que eso es lo más bonito cuando tienes esa posibilidad de confiar y darle respaldo a la gente. Yo recuerdo que un día pedí una oportunidad y me costó mucho trabajo conseguirla, no existían productores asociados y que te vas formando a través de eso y, aún así entramos en las ligas de productor y hoy me da mucho gusto ver a tanta gente triunfando”, expresó Osorio.

Aunque se había anunciado que Osorio tenía planes de adelantar su retiro, la vida le puso otro camino; el ejecutivo de 65 años está por comenzar la producción de un nuevo producto para Televisa, del que no quiso revelar detalles.

Y para 2023, al finalizar el melodrama, mismo que tiene previsto para las 21:30 horas, Osorio retomará sus planes para contraer matrimonio con su actual pareja Eva Daniela, 37 años menor.

“Espero tener la oportunidad y planear muy bien la entrega del anillo para que sea atractivo, bonito, que ella lo disfrute porque es una niña joven, tiene sus ilusiones y sueños que ojalá yo se los pueda cristalizar.

“Ella es de León Guanajuato, puede ser algo muy bonito utilizar todo lo del callejón del beso, lo estoy planeando, pero será un secreto con la complicidad de familia”, aseguró.