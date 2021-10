Julio Ron dio muestra de su fortaleza en Guerreros 2

Orgulloso de la carrera de su hermano en la actuación, Julio Ron hace lo propio en el deporte. “Como familia tapatía no sólo sentimos ese gran orgullo, sino también lo sentimos por mi hermano José”, reconoce efusivamente el atleta.

Quien es un profesional de la publicidad como del entretenimiento y ahora un deportista consumado, al participar dos años consecutivos en el reality Guerreros, agrega que “gracias a los consejos de José, que cuando estamos frente a la cámara el público se merece que seamos disciplinados y responsables en cada proyecto", ha logrado destacar.

“La televisión es sacrificios hasta en tu vida personal y sin embargo mi hermano todo lo ha asumido con humildad y sencillez. Es algo que lo llevo al pie de la letra, cuando estoy inmerso en la pantalla chica”.

Ron salió del concurso a tres semanas de la gran final, que ganó su equipo, Cobras, pero se fue satisfecho. “Más que cumplirse mis expectativas siento que las rebasé. Rompí límites que no creía superar y he crecido como atleta y como persona. Este recorrido que hice en este año ha sido de los mejores”, plantea.

“Me siento más que feliz, muy contento, sé como tapatío lo que he aportado al reality y a mi equipo Cobras, que fue el ganador del 2021; además siento que es un reality que lo miran los niños y adolescentes, lo cual es bonito, porque tienen que aprender cosas y valores de esta emisión.

“Uno como concursante se vuelve un ejemplo para ellos. Este año no llegué a la gran final, pero tengo otros años por delante para cumplir mi anhelo de ser parte del equipo ganador en el 2022”, afirma.

La bestia tapatía como apodan al hermano de José Ron, habla de su aprendizaje en este deporte de alto rendimiento: “Me siento ahora más ágil, atento a las pruebas y sé que he aportado mucho a mi equipo Cobras”.

Julio Ron es un experto en parkour, pesas, barras; aunado a sus actividades de oficina entre la publicidad y el entretenimiento.

El deportista afirma que “he hecho mi carrera en televisión en base a mi esfuerzo y trabajo, no por ser el hermano de José. Al principio me costó abrir camino y poco a poco he ganado mis éxitos y mi trabajo por lo que soy yo. De repente hay gente que te critica y hay que pasar de largo con estos comentarios”, finaliza.