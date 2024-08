La Casa de los Famosos México: Sabine Moussier es la quinta eliminada

Después de 36 días como participante de La Casa de los Famosos México, por decisión del público, Sabine Moussier se convirtió en la quinta eliminada del programa, luego de haber acumulado la menor cantidad de votos por parte de la audiencia.

“Gracias por el apoyo, por el amor, perdón por todo lo feo, por lo áspero. Estamos en un juego fuertísimo donde si no eres fuerte te desmoronas y yo no me quiero desmoronar. Empecé a vivir cosas que me hicieron recordar antes, la verdad yo decía: ya no puedo más”, expresó la actriz de 58 años después de ser eliminada.

Con la salida de Sabine, el Cuarto Tierra perdió a su tercer integrante de manera consecutiva, luego de que Luis “Potro” Caballero y Mariana Echeverría abandonaran la casa en las últimas dos semanas. Con ello, los participantes del Cuarto Mar reafirman su fortaleza en la competencia.

En el foro, Sabine dedicó unas palabras a sus excompañeros, haciendo un llamado al respeto. “Quiero decirles que fue un honor cada día. No tienen una idea de la tranquilidad que siento de estar aquí afuera. Respétense, ámense, no luchen como pirañas. Los Amo”, dijo.

Con la salida de #SabineMoussier la alineación del juego se modificó, pero ¿cuál será el siguiente movimiento?



¡Me desconecto, habitantes! 👄 pic.twitter.com/dkDgaavjgO — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 26, 2024

“Una flor no puede florecer en un pantano, voy con mis flores a donde sí pueden florecer junto conmigo”, agregó la actriz, antes de que su hija se reencontrara con ella después de más de un mes que permaneció dentro de La Casa de los Famosos México.

Moussier, reconocida por sus personajes de antagonista en diversas telenovelas, estaba nominada junto con Gala Montes, Arath de la Torre y Mario Bezares, quien fue el primero en resultar salvado. Después, Arath de la Torre regresó a la casa, para dejar a Gala Montes como la última en evitar la expulsión.

Durante el posicionamiento, en contra de Sabine estuvieron Karime Pindter y Briggitte Bozzo. Ambas mencionaron entre sus razones de estar en su contra la actitud de la actriz. “Te vi no tan energética esta semana. A veces te tomas un poquito las cosas personales”, le dijo Briggitte.

¡Así fue la llegada al foro de la quinta eliminada de la Segunda Temporada de #LaCasaDeLosFamososMx... ¡#SabieMoussier! 👏🎥



Disfrútala de lunes a viernes 10:00 p.m. por #El5, domingos, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #VIX 📺📱 pic.twitter.com/O9vi7XNdDD — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 26, 2024

Arath al borde del colapso

Minutos antes de que Sabine Moussier fuera eliminada, en la sala de eliminación todos los nominados recibieron la sorpresa de poder observar mensajes de apoyo por parte de sus familiares. Allí, Arath de la Torre escuchó los buenos deseos de sus hijos. "Aquí vamos a estar apoyándote”, le mencionaron.

Después de escucharlos, el actor estuvo al borde del colapso, por lo que tuvo que recibir ánimos de sus compañeros de cuarto e incluso de Sabine. “No puedo con estos golpes bajos, con estas bajezas”, mencionó Arath mientras lloraba. Al cabo de unos segundos, pudo tranquilizarse.

Por su parte, Gala Montes recibió el aliento de su hermana. “Eres una mujer que tiene valentía, que tiene inteligencia. Ama a todos”, le dijo. En cuanto a Mario Bezares, escuchó a sus hijos: “confía en tu instinto. Dedícate a ganar, estamos orgullosos de ti”.

Con Sabine Moussier eliminada, La Casa de los Famosos México seguirá una semana más, esta vez con cinco integrantes por cuarto.