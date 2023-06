La Casa de los Famosos: ¿Quiénes son los próximos nominados?

Como cada miércoles, el reality show La Casa de los Famosos se pone más emocionante, y este miércoles 28 de junio no fue la excepción y los participantes entraron a nominar a sus compañeros.

Luego de que cada uno de los habitantes entrara al confesario, para dar sus votos, los nominados de esta noche resultaron ser Mariana ‘Barby’ Juárez, Sergio Mayer, Raquel Bigorra y Paul Stanely quienes corren peligro de de ser eliminados esta semana.

La Casa de los Famosos México es uno de los realitys shows más importantes del momento, y da mucho de qué hablar por los debates y los dramas en los que se ven involucrados sus participantes.

Una de las famosas preferidas por el público es Wendy Guevara, la influencer conocida como una de las "perdidas"; su carisma y su representación como parte de la comunidad LGBT+ la han llevado a posicionarse en muy poco tiempo como la posible ganadora del programa.

Sin embargo, los compañeros de Wendy dentro de la Casa de Los Famosos no se sienten muy cómodos con su presencia, pues han aprovechado algunos momentos para burlarse de ella.

Así también, se han dado crisis como la de Paul Stanley y Poncho de Nigris que parecen estar decayendo debido al aislamiento que trae consigo estar dentro de La Casa de Los Famosos México, pues a tan sólo un mes del encierro, ambas celebridades han colapsado emocionalmente.

Uno de los integrantes más polémicos del team infierno, Poncho de Nigris, no soportó más. El regio utilizó el confesionario para desahogarse y compartir con el público lo afectado que está por la distancia con su familia.

La más reciente eliminada fue Ferka, quien definió este realityt para El Sol de México, como un loco experimento del cual se siente agradecida por haber participado, ya que esto, a pesar de que recibió críticas negativas, impactará favorablemente para su carrera., aunque dijo que le hubiera gustado permancer más en el concurso.

“Me hubiera encantado que me hubieran dado la oportunidad, primero los de la casa y segundo ciertos fandoms, que no me enjuiciaran, que realmente me conocieran, pero se dejan llevar por comentarios de gente que no está cool, que juega sucio”, dijo.

El reality show se transmite de lunes a viernes a las 22:00 por el Canal 5. Los domingos de galas, donde se conoce al expulsado de cada semana, se puede ver en punto de las 20:30 horas por el canal de Las Estrellas.

|| Con información de Vania Solis y Froylan Escobar Lara ||