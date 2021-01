La epidemia según Stephen King es llevada a la serie The Stand

En 1978 Stephen King escribió una novela sobre la propagación de una “súper gripe” que arrasa con gran parte de la población a nivel mundial, por lo que un grupo de sobrevivientes liderados por la Madre Abigail emprenden un viaje, tanto físico como espiritual, para reconstruir la sociedad.

A 42 años del lanzamiento de este libro, la historia regresa en formato de serie, con una visión actualizada de los personajes y los sucesos que rodean la tragedia. El productor ejecutivo, Benjamin Cavell, compartió que para el equipo fue un enorme reto llevar este texto a la pantalla, ya que están conscientes del gran legado del escritor, y querían asegurarse de hacerle justicia a su obra.

“Cuando estás adaptando una obra maestra, una pieza de ficción icónica, hay una gran presión para escribirlo. Creo que porque Stephen King es uno de los autores más influyentes desde Mark Twain, no importa cuán fantásticas sean sus historias o cuan súpernaturales, están muy redondas y enfocadas en la realidad, en el sentido en el que él parece anticipar cómo las personas van a reaccionar”, explicó.

La actriz Whoopi Goldberg es quien da vida a la Madre Abigail, y platicó que para ir acorde a esta época tuvo que hacer algunos ajustes en su papel, ya que algunas de las cosas que estaban normalizadas hace 40 años, ya han perdido vigencia.

Para evitar ser vista como “la negra mágica”, como ella misma lo describe, optó por explorar los orígenes del personaje, para que la audiencia comprenda de dónde viene y qué la motiva a tomar ciertas decisiones. “Necesitaba que ella no fuera la pequeña señora de color que tiene toda la magia y la información”, comentó.

La ganadora del Oscar agregó que más allá de la responsabilidad que Abigail tiene con la humanidad, ver sus acciones genera también una reflexión sobre cómo la sensación de poder llega a corromper hasta a las almas más puras.

“Ya no estamos en los 70, el mundo de mi personaje en esa época sería muy diferente ahora. Lo que reconoce es que el cambio viene todo el tiempo, es una constante que sabes que siempre va a estar ahí. Entonces cuando su divinidad despierta, dice 'okay, esto es lo que tengo que hacer', y luego ella se olvida que no es Dios, sino que es una mensajera. Es algo que le pasa a las personas con poder, a veces puede ser que tu mente crea que estás a cargo, y eso es alguna de las cosas que ella tiene que descifrar”.

Benjamin destacó que pese a que el lanzamiento coincidió con la época de pandemia, no era su intención que esta serie fuera un reflejo de la situación actual. El proceso de escritura inició desde 2018, y fue el 12 de marzo que terminaron de rodar, días antes de que “supiéramos en qué se convertiría el Covid”, señaló.

Asimismo, recordó que durante sus charlas con Stephen King, el autor le enfatizó que su intención no era hacer una historia enfocada en una plaga, sino en todo lo que sucede con los personajes alrededor de esa situación.

“Él lo ha dicho muchas veces, que esto era su intento de hacer un Señor de los anillos en América, y tener este enorme mundo para que sus personajes vagaran por ahí. La epidemia es un mecanismo en el que el mundo se convierte en un lugar grande y vacío, pero realmente es acerca de la lucha entre el bien y el mal. Qué viene después eso, es lo que la historia ha sido para él y creo que para el resto de nosotros también”.

Todos los capítulos de The stand estaán disponibles a partir de este domingo 3 de enero a través de la plataforma Starzplay.

REY DEL STREAMING

Las novelas de Stephen King han sido adaptadas a la televisión y el cine en numerosas ocasiones, desde la miniserie Eso de 1990, hasta Under the dome (2013), sus obras han dominado la pantalla, y hoy se pueden disfrutar también a través del streaming.

