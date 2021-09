La película Goy, actualmente en filmación, busca abrir un debate sobre la figura paterna

El actor Enrique Singer considera que es benéfico para la sociedad traer a la mesa el tema de la figura paterna en la vida de una persona, y desde hace varios años estaba interesado en plasmar ese debate en una película.

Por eso cuando recibió la invitación para actuar en la cinta Goy, donde encarna al patriarca de una familia judía que atraviesa por una serie de conflictos con su hija, se entusiasmó ante el hecho de tener la posibilidad de compartir su propia interpretación de las relaciones entre padres e hijos.

“Tradicionalmente se le ha quitado importancia a la figura paterna, y eso no está bien. Desde mi perspectiva no se trata de alabar ni de enjuiciar, una madre que abandona a sus hijos, es señalada por la sociedad con una crueldad muy fuerte, pero un padre que abandona a sus hijos a veces hasta se le aplaude: 'Es normal, se fue a hacer otra familia', eso no lo podemos tolerar”, dijo a El Sol de México, durante la presentación de la cinta.

El actor opinó que es necesario poner atención a las expresiones de los jóvenes, ya que sus ideas pueden enseñar a los más grandes a ser más tolerantes, y a comprender mejor las distintas formas de pensar.

La cinta sigue la vida de una joven nadadora que creció en el seno de una familia judía conservadora, pero luego de un encuentro con un goy (nombre con el que se refieren a las personas que no pertenecen a su comunidad) se cuestiona su futuro y las tradiciones que la han rodeado toda su vida.

“Vale la pena reflexionar sobre el asunto sin dejar de reflexionar sobre el papel que tenemos todos dentro de la sociedad”, indica Enrique al respecto del conflicto de los personajes. “Tenemos que aprender de todos, debe haber una relación mucho más horizontal entre las personas, lo que diga no es la única verdad”.

Santiago Salinas Sacre es quien dirige este proyecto, que además resulta ser su ópera prima. Aunque él no pertenece a la comunidad judía, tiene muchos conocidos cercanos que sí practican esa religión, e incluso reveló que en una ocasión mantuvo una relación sentimental con una mujer judía.

El cineasta compartió que es difícil abordar estos temas, dado que se trata de un sector muy cerrado, pero considera ya es momento de dejar de ver las cosas con matices blancos y negros, e inspirar a otros a encontrar su voz.

“Cuento la historia a través de un personaje femenino fuerte, en un contexto actual de la figura tradicional, donde más tiene énfasis su papá, y lo podrías lleva a un machismo que viene del amor, pero es un amor controlador”, concluye,