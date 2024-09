La vida de “Dawn”: adaptan la novela de Virginia Cleo Andrews a la TV

A cien años del nacimiento de la escritora estadounidense Virginia Cleo Andrews, su legado se mantiene. Luego del éxito de “Flores en el ático”, inspirado en el libro homónimo de 1979, Lifetime estrena “Dawn”, adaptación del libro de 1990.

Esta historia sigue la vida de una joven que creció en el seno de una familia humilde, que descubre que presuntamente fue robada al nacer.

“Dawn” se ve obligada a vivir con su familia biológica, los “Culter”, que guardan oscuros secretos, bajo el mandato de la matriarca, la abuela “Lilian”, personaje interpretado por Donna Mills.

“Al inicio de mi carrera me pasaba que me veían como una persona dulce, linda, pero para mí estuvo bien demostrar que también podía hacer otros personajes, en el caso de este proyecto, me di cuenta que yo podía mostrar otra cara, una más villana”, afirmó la actriz de 83 años en conferencia de prensa virtual.

“‘Lilian’ es cruel, maltrata a las personas, la realidad es que después se dan cuenta de los motivos por los cuales ella es como es. Sin duda fue un gran desafío, me dejó muy contenta todo lo que hicimos”, agregó la artista.

En la década de los 90, Mills se alejó de la actuación para dedicarse a la vida familiar y retomó su carrera de manera formal con la serie “Hospital General” en 2014.

“Me di cuenta que podía volver a trabajar y a mi edad no es tan fácil volver, pero fue hermoso regresar porque las cosas salieron muy bien. Me parece importante que mujeres de mi edad sepan que esto se puede hacer en cualquier momento, seguir trabajando y haciendo lo que te gusta”, aseguró.

Otro que tuvo un reto al dar vida a un personaje totalmente distinto fue Jesse Metcalfe, quien hace algunos años era considerado como un sex-symbol, y ahora interpreta a “Ormand”, un padre de familia.

“Mucho de lo que se muestra en esta saga es algo que intriga a las personas, estas tramas complejos, oscuras, me encanta que estén las mujeres como protagonistas, a veces los villanos son los personajes masculinos, pero no en este caso, ‘Ormand’ es un gran personaje, sí, secuestra a una bebé, comete un delito, pero no lo convierte en malo, eso es lo que pone en marcha toda esta historia”, confesó.

“La fuerza de esta historia radica en lo retorcida que se puede presentar, los elementos oscuros, sobrenaturales, te dejan en shock, creo que eso está bueno porque te intriga y terminas obsesionándote por todos estos elementos”, indicó el actor de 45 años.

La serie cuenta con las actuaciones de Fran Drescher, Joey McIntyre, Dane Schioler, Elyse Maloway, Corey Woods, y Jason Cermak, entre otros.

Los primeros dos capítulos de “Dawn” se estrenan este 21 y 22 de septiembre, mientras que las últimas dos entregas estarán disponibles el 28 y 29 en Lifetime.