Las “Señoras Punk” se encontrarán con su público en Lunario del Auditorio Nacional

Con su podcast “Señoras punk”, cuya frase de presentación es “con una plática chida empieza la rebelión”, Amandititita e Ileana Rodríguez “La Reclu”, dicen estar seguras de contribuir a dejar sobre la mesa temas que anteriormente no tenían la atención necesaria.

“Me alegra mucho ver que hay más apertura y que no importa cuál sea el género, estamos más abiertos a tener estas conversaciones que antes no se daban. No sé si nosotras estamos rompiendo barreras, lo que sí es que hay mucha apertura y la gente está dispuesta a tenerlas, o en este caso a escucharlas”, dijo a El Sol de México “La Reclu”, locutora de radio y comunicadora.

El formato del podcast, que comenzó en medio de la pandemia y que ahora transcurre en su tercera temporada, es simple. Una plática entre amigas, que desde su lado femenino dan lo más personal de cada una. La salud mental, maternidad, relaciones interpersonales y vida profesional son algunos de los temas que hasta el momento han tocado.

“Tiene un grado de dificultad alto abrir nuestro corazón y hablar de nuestra vida personal. Es un ejercicio nuevo para las dos. Estoy contenta de sentir que “Señoras punk” es una voz de vulnerabilidad y también de fuerza. Es también poner más conversación en la mesa de toda la gama de matices de lo que es ser mujer y también de qué es el punk”, mencionó Amandititita.

Se abren a cualquier público

En los más de 30 episodios, ambas conductoras recibieron a invitadas como Ximena Sariñana, Vivir Quintana, Lila Downs y otras mujeres profesionales de más disciplinas. A pesar de ello, las realizadoras del podcast no descartan que su trabajo haya atrapado también a hombres.

“Nos encanta que haya hombres, no nos lo esperábamos, pero nos alegra mucho. El público masculino en lo personal me encanta porque siento emoción por que los hombres estén escuchando este contenido. Ha habido chicos que me han dicho ‘me hace click, puedo entender más a mi esposa, a mi mamá’. Eso es algo padre”, mencionó Amandititita.

En ese sentido, para “La Reclu” el hecho de construir una familia se ha dado a través de poner en común las emociones, así como en el acompañamiento mutuo entre ellas y sus seguidores.

“A la hora de que hablamos de lo que nos pasa, estamos mostrando quiénes somos, hablamos de nuestras inseguridades, miedos, sueños, no te estamos diciendo ‘te vamos a mostrar el camino’ sino ‘estoy tan perdida como tú’. Siempre se ha tratado de acompañarnos, eso es un buen apapacho. Es reconfortante”.

Debutarán en vivo

A dos años de su primer episodio, “Señoras punk” debutará con una presentación en vivo, que se llevará a cabo el 12 de mayo en el Lunario del Auditorio Nacional.

“Sentimos la cercanía con el público a través de su interacción y ansiábamos un día podernos ver en persona. Tres temporadas después se está realizando este sueño de podernos presentar en vivo. Es una manera muy bonita de reafirmar la relación que hemos estado haciendo”, dijo Amandititita.

“Nos gustaría tener más de esto, tal vez hacer una gira por la República. Creo que los abrazos van a ser fuertes, las lágrimas van a ser más recias. Va a ser muy emotivo”, dijo Ileana Rodríguez.