Las telenovelas forman parte de la cultura en Latinoamérica: Sebastián Martínez

El actor colombiano Sebastián Martínez aplaude que Latinoamérica se encuentra hermanada a través de la televisión, hecho que le ha permitido conocer la percepción del drama que se tiene en distintos países de habla hispana.

“El latinoamericano es melodramático, apasionado. Somos susceptibles, somos sensibles y expresamos mucho, nos fascinan todas estas historias. Las telenovelas son parte fundamental de nuestra cultura”, comenta al respecto.

El artista considera que no existen muchas diferencias en las temáticas que se abordan en los proyectos, y durante su estancia en México reafirmó esta creencia. “Estaba en un país más cercano al primer mundo en muchos aspectos, pero con la idiosincrasia típica latina, no me sentí ajeno”.

SU EXPERIENCIA EN MÉXICO LO HACE CRECER

Antes de la pandemia, el actor realizó algunos proyectos en nuestro país, entre los que destacan La bella y las bestias (2018) y La querida del Centauro (2017). Esta experiencia lo ayudó a crecer profesionalmente, pues asegura que le “abrió el panorama”.

“Expandirte y abrirte a otra cultura, el cariño de otras personas y otros países, te abre el espectro de muchas cosas y te permite disfrutar de otras culturas”.

Al grabar en Colombia y México, se percató que ambos estilos son muy diferentes, pero gracias a ello aprendió a trabajar de distintas formas. “Siempre han sido muy diferentes, el estilo mexicano y el colombiano. Aquí se trabajaba mucho el apuntador, mucho estudio, en Colombia siempre se ha rodado más al estilo actual de series”.

Actualmente, se prepara para iniciar el rodaje de un proyecto cinematográfico en nuestro país, del cual pronto dará detalles.

CELEBRA REESTRENO DE ROSARIO TIJERAS

Sebastián Martínez promociona el reestreno, en el canal de paga A&E, de la segunda temporada de la adaptación mexicana de Rosario Tijeras, donde dio vida al personaje de El ángel.

El actor, quien participó en la versión original colombiana interpretando a Emilio Echegaray, uno de los protagonistas, opinó que la permanencia de esta historia dentro del gusto del público radica en la redención que brinda a las víctimas de violencia.

“Generó en la mujer una reivindicación un poco inconsciente, lo que quisieran hacer frente al abuso y maltrato que han vivido, pero reflejado en cómo una persona que padeció lo mismo y toma venganza del tema. Hay personas que no han podido siquiera expresarlo o hacer algo, ven en Rosario una redención”, finalizó.