Las viudas de los jueves, el retrato de Claudia Piñeiro de una decadente clase alta, llega a Netflix

Después de ser llevada a pantalla argentina, la novela de Claudia Piñeiro Las viudas de los jueves, un thriller, que cuestiona las aspiraciones, los miedos y la decadencia moral que se esconden detrás de las clases sociales más acaudaladas, llega a Netflix en una versión mexicana.

En entrevista con El Sol de México, Claudia Piñeiro, habla sobre esta nueva adaptación de su historia, que en la pantalla arranca con la trágica muerte de un empresario y dos de sus amigos, en un complejo habitacional exclusivo llamado Los Altos de las Cascadas.

“La historia lo que hace es abrir preguntas sobre cómo viven algunos personajes dentro de la sociedad, en un habiente completamente acomodado. Esto hace que sus existencias se sostengan en los bienes que tienen. Creo que esas son las cuestiones básicas de la obra, más existenciales y que me parecen importantes: ¿Cómo es que nos constituimos a través de los bienes que posemos y el problema que esto pueda tener para con nosotros mismos y nuestra sociedad?”, explica Piñeiro, quien afirma que hay varias subtramas, ampliadas en la versión de pantalla, que hablan de traiciones y mentiras, contadas de manera no lineal.

Sorprendida de la vigencia y la capacidad de su historia -la cual ganó el premio Clarín de Novela en 2005, uno de los más prestigiosos en Hispanoamérica- para adaptarse al contexto mexicano, Piñeiro relata que cuando concibió el libro quiso creer que los problemas de desigualdad social cambiarían, aunque fuera un poco, y que se volverían en un relato antiguo. Sin embargo, la autora considera que, a su pesar, ha sido todo lo contrario.

“No se ve que esto vaya a mejorar en los próximos tiempos, porque en todo el mundo, no sólo en mi país u otros países de Latinoamérica, se ve un fuerte vuelco hacia la extrema derecha, que en general no mejora estos aspectos; ojalá me equivoque y nos sorprenda, pero no es lo que me imagino. Estas diferencias del mundo capitalista ya demostraron su fracaso, así que, si las extremamos, el futuro no parece alentador, pero al menos tenemos las series y los libros para refugiarnos”.

La autora comenta que ha quedado bastante satisfecha con esta nueva versión, dirigida por Humberto Hinojosa, con las actuaciones de Omar Chaparro, Zuria Vega, Irene Azuela, Cassandra Ciangherotti, Juan Pablo Medina, Pablo Cruz Guerrero, Gerardo Trejo Luna, Mayra Hermosillo, Alfonso Bassave y Sofia Sisniega.

“A mí me encanta ver qué hacen con un material mío. Yo no voy a ver una u otra serie, para ver si respetaron mi libro, a mí me interesa ver cómo lo hacen mejor, como ha sido en este caso para México. La verdad yo estoy muy contenta, porque con cada adaptación o con cada traducción la novela renace”, afirma la escritora, quien comenta que siempre estuvo al tanto del trabajo que hacía la plataforma de streaming, que en todo momento le aseguró que si había algo que no fuera de su parecer lo cambiaría.

Aunque entiende que hay varios cambios que ayudan a que la historia funcione en la serie, entre ellos, las escenas de sexo, donde se hacen evidentes manipulaciones y engaños, o la actitud de las mujeres en la historia, que si bien se siguen viendo como “otra especie de bien material”, responden al nuevo contexto femenino, menos conservador y anticuado.