Le “llueve” en Twitter a Facundo por broma racista en los Óscar a Bong Joon-Ho 

Bong Joon Ho, director del filme Parasite, multiganador del Óscar, fue entrevistado por Facundo quien se volvió tendencia en redes sociales tras hacerle una broma en su entrevista en la alfombra roja.

Esto fue un poco de lo que platicó el director Bong Joon-ho respecto a su película "Parásitos". #ElOscarEsPara #Oscars 🎬🎥📺



🔴 ¡Ve la transmisión de @AztecaSiete en vivo y 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗜𝗦! 👉 https://t.co/4bjtgNEY7G pic.twitter.com/AqJnDJweax — Azteca 7 (@AztecaSiete) February 10, 2020

La entrevista no tuvo un buen inicio esto debido a que Facundo no habla coreano, y tras preguntar no esperaba a que la interprete del director terminará de traducir lo que Bong Joon Ho decía.

Yo viendo a Facundo como conductor de los #Oscars para TV Azteca... pic.twitter.com/q5xY6r25Ij — Jc (@juliuschl) February 10, 2020

Usuarios de twitter se disgustaron con el conductor de Tv Azteca y calificaron los comentarios de Facundo como racistas, ya que durante la conversación con el cineasta coreano y aprovechó para hacer algunas bromas.

Tras cuestionar al director Bong Joon Ho en que idioma harían la entrevista, Facundo intentó pronunciar algunas palabras en coreano para luego soltar algunas risas, en tanto el director de Parasite respondió amablemente “él es perfecto, lo hizo perfecto”.

Y TV Azteca no aprendió la lección del año pasado.... cinco minutos de ver a Facundo en la alfombra roja y ni ganas de continuar viendo la transmisión de los #Oscars PD. Guarde este tweet por un año pic.twitter.com/qsueCQHYEz — Javier Mancera (@fjavierman) February 9, 2020

#Oscars #Facundo

Este Sr siempre ha tenido un pésimo sentido del humor, sin duda es un error mandar gente estúpida para hacer reír en lugar de gente que sabe de cine.

Pero bueno...es @Azteca que podemos pedir. — 🅰🅻🅴🅹🅰🅽🅳🆁🅾 (@mememaxil) February 10, 2020

Luego de eso Facundo, no esperó la traducción de la interprete de Bong Joon Ho, y aseguró que el cineasta “mencionó algo de monstruos”, cuando realmente estaba hablando de su infancia. Esto ocasionó que usuarios de redes sociales calificaron sus bromas de racistas y vieran su actitud como una falta de respeto al ganador del Óscar.

Mi cara cuando cambiándole a los canales me doy cuenta de que Facundo está conduciendo el evento de los #Oscars para TV Azteca...



Gracias al universo que tengo Tv de paga 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/SSciwPCuHy — Gloria Lara (@GlodeJo07) February 10, 2020