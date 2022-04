Luis Felipe Tovar lleva Poderoso Victoria a Chicago

“Espero traer uno de los premios para México con la película Poderoso Victoria de Raúl Ramón, yo creo que sí…”, declaró el actor Luis Felipe Tovar, quien en la trama encarna a un discapacitado con el mote de El Tuerto y quien informó que presentará el filme este domingo 24, en la 38 edición del Festival Internacional de Cine Latino de Chicago.

La cinta, que compite con otras producciones latinas en el certamen, ya ganó el Premio del Público en el pasado Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Tras la presentación la segunda temporada del programa cómico de Televisa Perdiendo el juicio, reiteró Tovar que luego del lanzamiento comercial de la cinta, ópera prima de Raúl Ramón, en octubre pasado, “está teniendo mucho éxito en el circuito de festivales nacionales como en el extranjero. Es una historia linda, bellísima, romántica, una historia de amor. Muestra a un pueblo que pierde la posibilidad de que el tren vuelva a pasar por ahí, al acabarse los yacimientos de mineral, ya es imposible que se genere la economía de la región y parte de los habitantes del pueblo deciden emigrar y otros se quedan a construir un nuevo tren. Se unen con La Esperanza como se llama el lugar, un cojo, un manco, un ciego y yo que soy El Tuerto, todos discapacitados, nos convertimos en héroes al hacer realidad el nuevo tren”, relató.

Poderoso Victoria, en la que también actúan Damián Alcazar, Joaquín Cosío, Edgar Vivar, Eduardo España, Adal Ramones, y Lorena de la Torre, clausurará con dos proyecciones la séptima edición del Festival de Taxco 2022, que inició el 22 de abril y concluye el 30.

Es un fiscal en Perdiendo el juicio

Con una amplia trayectoria en la actuación en todas las ramas y docente desde hace 22 años en sus escuelas, habló de cómo se siente actualmente, luego de estar en la telenovela Mi fortuna es amarte de Nicandro Díaz y participar en cuatro capítulos de los 12 de la segunda temporada de Perdiendo el juicio, como uno de los fiscales:

“Me siento contento, he hecho las cosas de manera correcta. He llevado una carrera congruente con lo que he pensado, con lo que he hecho y siempre con el deseo de hacer cosas más interesantes, más complejas. Me siento cómodo con mi edad, me siento joven, siento que tengo mucho qué hacer y mucho que aportar a la carrera”.

Así contestó en relación que figuras como Gloria Trevi inician una lucha contra la discriminación de la edad en las personas de cualquier ámbito productivo en el país: “En México no se respeta como debería de ser a la gente mayor en muchas ramas de actividades y en todos los sentidos. Creo que cualquiera que tenga dos dedos frente sabrá que la sabiduría se encuentra en la gente que tiene mayor experiencia en la vida.

“Ellos son la gente mayor, nuestros viejos, nuestros ancianos y los que vamos entrando en el periodo de la tercera edad, la madura. Yo lo veo como una enorme oportunidad para seguir aprendiendo. Me gustaría que hubiera más apoyo evidentemente para los que tienen mayor experiencia, porque si alguien piensa mayor es desechable. Yo siempre me acerco a ellos, como los jóvenes se acercan a mí”.

Por cierto ahondó que sus escuelas de Actuación ya están abiertas con clases presenciales; “bendito sea Dios y todos los actores que quieran ser docentes, pues tienen las puertas abiertas de mis escuelas para dar clases. Tenemos 22 años comprobando que lo hemos hecho con mucha responsabilidad que ha sido un esfuerzo del que nos sentimos orgullosos porque ha valido la pena, hemos entregado buenos actores a México y así seguirá siendo”.