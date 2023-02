Macaco retoma su gira por México para cantarle al amor

Para el cantante y compositor español Dani Carbonell, mejor conocido como Macaco, la pandemia fue un momento de profunda reflexión y prolífica creatividad. Por un lado, la parálisis del mundo, le hizo recordar que “en realidad somos una mota de polvo flotando en el universo”; y por otro, el ocupar su tiempo le hizo componer cerca 40 canciones.

Así es como el artista vislumbró los primeros destellos de su nuevo disco, Vuélame el corazón, el cual promocionará durante sus próximos conciertos en México, que forman parte de su gira por Latinoamérica, programada para este 2023; se presentará el 4 de marzo en el Foro Indie Rocks de la Ciudad de México; el 5 en Café Iguana de Monterrey, y el 7 en el C3 Stage de Guadalajara.

En entrevista virtual desde Barcelona con El Sol de México, Macaco habla sobre lo que significa para él hacer esta nueva gira, los sentidos musicales y temáticos de su nuevo álbum, así como su estrecha relación con la poesía y las palabras.

“La verdad me siento muy feliz de poder ir a México, porque esa gira que tenía planeada se truncó a causa de la pandemia. Iba a suceder en un momento en el que muchas de mis canciones se estaban amplificando por ese ‘boca-oído’ que llamamos viralidad, temas como Coincidir, que está ahora cerca de los 300 millones de reproducciones. Entonces, estoy con muchas ganas de tener de nuevo ese contacto face to face, y sentir esa cosa real de poder casi tocarnos”, expresa con una sonrisa.

LOS LASTRES DEL AMOR

Conocido por cantar en sus composiciones temas que oscilan entre la protesta social y la conciencia por el medio ambiente, el artista relata que este disco surgió de una “manera natural”, tras decidir que su próximo álbum sería “completamente conceptual” y darse cuenta de que varias de esas 40 canciones que había compuesto tenían como común denominador el tema del amor, visto desde diferentes perspectivas.

“Este disco habla de los diferentes estados que todos hemos vivido en algún momento de cualquier relación. Canciones como Quiéreme bien, que canto con Leiva, y en la que hablo del amor consciente; o A un paso de ti, que interpreto con Ximena Sariñana, la cual habla de las opiniones externas al amor en pareja y que muchas veces están equivocadas” explica el artista, quien para este disco también comparte micrófonos con Kevin Johansen, Vicente García, Ana Mena, y Rita Payés, entre otros.

Al proponer en sus letras reflexiones en torno a las distintas formas de vivir las relaciones amorosas, se le pregunta al músico si considera necesario reformular el concepto del amor y si hay una responsabilidad por parte los artistas al cantar y componer canciones de este tema.

“Está muy bien siempre cuestionarse, creo que todo se puede modular en la vida. Muchas veces estamos en algunos pensamientos y enseñanzas que son cíclicos y tóxicos y que afectan en cómo nos relacionamos con el mundo en general; pero en el amor íntimo y de pareja sí que ha habido grandes lastres que se han pasado de generación en generación y que han hecho un daño enorme.

“Lo digo sobre todo por el concepto de la propiedad, eso de que algo es para siempre y no es así. Yo creo que dos personas pueden crecer si realmente tienen algo que aprender entre sí y si van cambiando sus objetivos para volverse a mirar, porque todos vamos mutando”.

LA MÚSICA PURA NO EXISTE

Vuélame el corazón destaca por su eclecticismo musical. En él, Dani Carbonell ha combinado diversos instrumentos de cuerdas y percusión con retro-sintetizadores y objetos comunes, como cazuelas y otros “cacharros”; también ha logrado una mezcla rica de ritmos de diferentes culturas, como el tango, la rumba catalana y el flamenco. Esto, cuenta, se lo debe a la educación musical que recibió de sus padres, así como el contacto temprano con músicos de todo el mundo, además de que siempre ha tenido una inclinación por combinar “ritmos raíces” con sonidos modernos.

Sobre la diversidad de mezclas que existen en la industria de la música hoy en día y pueden parecer grandes novedades Macaco comenta: “Creo que la mezcla siempre ha existido, la música pura no existe. Hay veces que me hablan del flamenco puro y yo me río, porque éste tiene influencia india y africana. Pienso en los diferentes tipos de sangre que todos tenemos; yo, por ejemplo, tengo ascendencia catalana y gitana por mi apellido, pero si me hiciera una prueba de ADN, encontraría sangre de todo el mundo, judía, árabe, africana. A la música le pasa lo mismo, ella es viajera, mutante y es bendito que sea así”.

AMANTE DE LAS PALABRAS

Para las presentaciones que realizrá en México, Macaco adelanta que interpretará el repertorio de este nuevo material, pero no dejará de tocar las canciones que le han regalado la aceptación del público latinoamericano. También asegura que serán conciertos con altos y bajos rítmicos, improvisaciones sonoras y hasta lectura de poesía, elemento en el que se ha enfocado a lo largo de su carrera por el que siente un gran amor, al explorar los alcances de las palabras.

“A mí me interesa mucho la literatura, la poesía, el cine… la palabra en sí. Me he dado cuenta de que con la palabra lo íntimo se puede volver internacional y viceversa. Hay una canción que en los directos funciona muy bien, Ovejas negras, que tiene una poesía muy fuerte y que está dedicada a todos los que no quieren encajar en un molde impuesto por la sociedad. Es increíble que uno compone desde un sentimiento propio, que puede parecer minoritario, pero luego ves que es algo muy grande, donde la palabra sirve para construir puentes, como decía el maestro y poeta Mario Benedetti”, concluye.