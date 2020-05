María León cambia de género, alista disco de cumbia

María León no le ha tenido miedo a los cambios, desde su salida de Playa Limbo se aventuró a crear un proyecto propio y a colaborar con artistas cuyo sonido distaba del suyo. Cañaveral, Los Ángeles Azules, Margarita, La Sonora Santanera y La Sonora Dinamita, le enseñaron el gusto por la cumbia.

De ahí nació el sencillo, Perro amor, que fue su introducción a este género, lanzándose el 14 de febrero y consiguiendo un éxito tal, que le permite hoy, seguir vigente en el top de las listas de popularidad de la radio.

Luego de este experimento y de la enorme satisfacción que le ha dado su resultado, la cantante se encuentra preparando un disco dedicado a la cumbia.

“Voy a atreverme a hacer un disco y estoy bien volada. Me encanta que las nuevas generaciones sean fans de la cumbia, es un estilo que no tiene caducidad y que al final está hecho para alegrar el corazón, eso creo que es lo más importante, ahorita lo necesitamos mucho. En este disco de cumbias hay mucho poder femenino, mucha verdad y también algunas cosas chistosas de las verdades de la humanidad”, dijo la cantante en entrevista para El Sol de México.

A pesar de la comodidad que siente con el género, la intérprete de Así es amar, asegura que este nuevo proyecto que está preparando al lado de Marcela de la Garza, es todo un desafío. “La verdad es que soy de esas mujeres aferradas, que me enamoro de lo que hago, lo amo tanto que siempre quiero refrescarlo, siempre estoy buscando cómo retarme. La cumbia siempre la sentí rica a la hora de cantar y además me encanta la parte bailable, que es algo que no puedo esconder y es una parte muy importante de mi vida”, aseguró la intérprete.

Además de este nuevo proyecto, lo que le regaló a María León el lanzamiento, fue una nueva manera de conectar con sus fans, quienes luego de ver a su ídolo en una clase de baile, imitaron en videos sus pasos al ritmo de cumbia acompañados de una escoba, por el asunto del aislamiento social, esto le dio a la solista una nueva idea para su nuevo video clip.

“Subí esta clase a YouTube y les pedí a mis fans que compartieran conmigo cómo les había ido con la coreografía. Llegaron tantos clips, que el próximo viernes 29 de mayo, lanzaré un lyric video de Perro amor, con la recopilación de toda la gente que mandó sus videos. Lo hago porque nos conectamos no solamente dentro del aislamiento, sino la canción nos unió en un punto en el que nos sentimos con esa necesidad de hacer todos algo al mismo tiempo”, declaró.

Otro de los grandes regalos que le ha dado la música a María León es el haber traspasado fronteras, hoy su voz suena en Brasil, gracias a la colaboración que hizo con la cantante Wanessa Camargo, con quien reinventó su éxito Inquebrantable. “Es una canción que da fuerza y motivación a las personas y transmite el amor propio que debemos de tener por nosotras y defender nuestros ideales. Grabamos además unos videoclips muy caseros, ella desde Brasil y yo desde México”, confirmó la artista, quien actualmente vive la cuarentena al lado de su mascota mientras continúa teniendo contacto con sus fans a través de las redes y creando nueva música.