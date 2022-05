Matías Gruener combina su carrera como cantante y actor; ya prepara nuevo tema

A sus 16 años Matías Gruener combina su carrera como cantante y actor. Musicalmente en el verano lanzará el tema Mala y ahora ocupa su tiempo laboral la serie Marea alta.

Se trata de un thriller que dirige el español Roger Gual y que se filma en Tijuana y Ensenada, trabajo que se verá en la plataforma de streaming ViX+ en el segundo semestre del año.

“No puedo hablar mucho del personaje, ni de la historia; pero es un thriller, una serie que le va a encantar al público. Yo estoy fascinado con lo que estoy haciendo, porque en la trama somos un grupo de amigos al que le va a suceder algo”.

Matías, hijo de Susana Zabaleta y Daniel Gruener, debutó como actor a los ocho años en el musical Los locos Adams, en el que hizo el papel de Pericles.

Es largo el camino por recorrer, pero las ideas en su cabeza no paran. Mientras trabaja algunos videos de las canciones que interpreta con su papá, espera más adelante poder hacer un trabajo mayor con el cineasta.

“A mí me gustan los superhéroes y sería muy interesante escribir un guión de un héroe mexicano. Sin embargo, en México es muy complicado competir con la historia en relación a los luchadores, tenemos a El Santo, Blue Demon, La Tonina Jackson, Huracán Ramírez. Lo veo interesante lograr hacer un superhéroe a futuro…”, comentó.

Matías es muy apegado a su madre y está orgulloso de seguir sus pasos. “Cuando logre llegar a mi tope y esté en mi mejor momento, se lo voy agradecer con muchas cosas, ya sea con canciones dedicadas a ella, porque todo el trabajo que hago se lo dedico a mi mamá para que vea todo lo que le he aprendido”, declaró.

Su debut teatral fue de la mano de ella en la obra musical Los locos Adams.

“Noche a noche, sentía los aplausos del público que me provocaba felicidad, emoción y los aplausos siempre los tengo en mi mente. Estoy en el mundo del entretenimiento porque quiero contribuir a que el mundo cambie y que alguna persona me diga: por ti hice esto ya no soy el mismo. Los aplausos del público me emocionan y me erizan los vellos en mi piel”.

Matías Gruener confirmó que su hermana Elisabetha Gruener, quien se encuentra en Londres, Inglaterra; especializándose en artes y ya tiene experiencia en el teatro londinense.

“En un futuro también quiero trabajar con mi hermana, quien está en Londres, Inglaterra, rompiéndola como nunca. Pero ella sigue estudiando y ya trabaja haciendo chambitas en Londres, le aplaudo. Mi papá viajó para irla a ver hace poco en la obra. Le aplaudo todo, todo: lo que está haciendo mi hermana”.

El solista pop romántico que en verano próximo lanza con videoclip Mala, y actor de series y programas unitarios en Como Dice el Dicho, habló de su estado emocional y laboral.

“Estoy en lo personal y laboral muy feliz, muy contento, emocionado y con ganas de hacer lo que más me gusta. Estoy sano, gracias a Dios a nadie en nuestra familia le dio Covid-19 y no sé nos ha presentado nada feo, por eso estoy contento y con mucho trabajo”.