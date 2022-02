Me duele y mucho: Belinda rompe el silencio tras ruptura con Nodal

Después de mucho hermetismo y en medio de rumores y controversias por la ruptura de su compromiso y relación sentimental con Christian Nodal la cantante Belinda dio un comunicado a sus fans al respecto.

Lo hizo a través de las historias de sus redes sociales, donde pidió a sus seguidores el apoyo incondicional que siempre le han demostrado.

Puntualizó que actualmente está atravesando una situación complicada y difícil y que ha estado dando prioridad a cuidar su corazón.

Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho… — Belinda (@belindapop) February 16, 2022

La cantante de Bella Traición, pidió a sus seguidores que su energía sea de amor y respeto hacia los demás, ya que ella entraría en una etapa de transición.

Cierro este ciclo aprendiendo que “el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida.” - Simone De Beauvoir — Belinda (@belindapop) February 16, 2022

Cabe recordar que el pasado sábado, el cantante Christian Nodal, confirmó a través de su cuenta de Instagram que su relación amorosa con Belinda había concluido. Pidió respeto a la decisión que ambos tomaron, y que cada uno viviría su proceso de separación a su manera. Así mismo, precisó a los medios de comunicación que no hablaría del tema.

