Mean Girls trae a CDMX un mensaje de empoderamiento femenino desde Broadway

El musical de Broadway “Mean Girls” se encuentra en la Ciudad de México, demostrando que a 20 años del estreno de la película en la que está basado, ya forma parte de un clásico de la cultura popular.

En 2004 la cinta dirigida por Mark Waters y escrita por Tina Fey debutó en cines, y dos décadas después, el musical dirigido y coreografiado por Casey Nicholaw, se encarga de mantener viva la euforia por el color rosa, el Burn Book, y otros elementos de la historia.

“Creo que es un clásico atemporal cuyo mensaje ha permanecido durante 20 años. Cuando piensas en ‘Mean Girls’, piensas en Lindsay Lohan. Ha sido muy difícil desempeñar el papel que ella hizo tan icónico. Mi mayor desafío ha sido tratar de hacerlo mío, honrar su interpretación, pero también, hacerlo sincero y traer mis propias experiencias sobre lo horrible que era la escuela secundaria y lo terrible que es la popularidad”, menciona la actriz Natalie Shaw, quien en el espectáculo da vida a la protagonista, “Cady Heron”.

En su trama, Mean Girls cuenta la historia de Heron, una adolescente que llega a los suburbios de Chicago proveniente de la Sabana Africana, sólo para encontrarse con un nuevo concepto de jungla: una escuela pública en la que “Las Plásticas”, un trío de chicas populares conformado por “Regina George”, “Gretchen Wieners” y “Karen Smith”, se convierten en sus adversarias, pues ella se enamora de “Aaron Samuels”, el ex novio de una de ellas.

“‘Mean Girls’ es algo muy personal para mí. Puedo conectarme con lo difícil que es ser adolescente y también con lo difícil que es ser mujer hoy, tratar de sentirme aceptada y tener un sentido de alegría y pertenencia”, añadió Natalie Shaw.

MENSAJE DE FORTALEZA FEMEMNINA

Tina Fey, escritora de la obra, ha destacado el valor de empatía entre las personas en general, pero especialmente entre las mujeres, pues a través de su narrativa, “Mean Girls” cuestiona la dinámica social entre ellas, así como la imagen y rol que una mujer tiene que cumplir en la sociedad, conjuntando estos mensajes con la comedia.

“Participar en este show realmente ha cambiado mi vida para mejor y me ha empoderado de maneras que no creía posibles”, mencionó Maryrose Brendel, quien interpreta a “Karen Smith”. “‘Karen’ tiene que ver con la confianza, creo que ponerme en su lugar me ha permitido convertirme en una persona más positiva y segura. Siento que muchas veces las chicas tienen miedo de alejarse de las cosas que supuestamente nos hacen realmente femeninas”, explicó la actriz.

“Ser mujer es muy difícil. Tenemos mucho en contra de nosotras, lo siento a diario debido al patriarcado, porque somos menos privilegiadas en muchas maneras, pero lo que lo hace aún más difícil es cuando las mujeres no se apoyan y animan unas a otras. Me hizo darme cuenta de que cuantas más mujeres trabajen juntas, menos presión sentiremos”, explicó Natalie Shaw.

“Todo el mundo conoce a Tina Fey, sabe que es una increíble comediante y escritora. (El show) no sólo es una historia, sino un recipiente para una musicalidad, danza, excelencia y arte increíbles”, comentó Maya Petropoulos, quien interpreta a “Regina George”.

“Creo que la forma en que eso se junta puede ser realmente sorprendente para la gente al ver lo dicen que funciona”, finalizó la actriz.

“Mean Girls” se presenta en la Ciudad de México hasta el 16 de junio el Centro Cultural Teatro 1, como parte de su North American Tour.