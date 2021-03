Mentiras, el musical, se suspende ante desacuerdos

“Cuando una obra funciona con el público no hay que dejarla morir nunca, o por lo menos hasta donde las fuerzas alcancen”, dice en entrevista con El Sol de México el productor Morris Gilbert, quien por primera vez en 46 años de carrera, enfrenta “una cadena de malentendidos” con José Ramón López Velarde, el autor de Mentiras, el musical, uno de sus grandes éxitos, que este 2021 entraría al treceavo año de temporada ininterrumpida.

Tras cuatro mil funciones y un millón de espectadores, el montaje que desarrolló durante su temporada proyectos como las funciones para cumpleañeros, la versión drag, y el Coctel de Lupitas, además de ser de los primeros en transmitirse vía streaming, suspendió “toda actividad” debido al desacuerdo, que, aclara Gilbert, no ha llegado al terreno legal. La trama narra cómo al morir, un hombre es descubierto en infidelidad por tres mujeres, que cuentan su historia con baladas famosas de los 80 y 90.

“No puedo hablar porque son cuestiones del departamento legal, tengo que respetarlos porque ahora ya está en la cancha de ellos”, explica. “Lo que sí puedo decir es que estamos al mil por ciento dentro de la legalidad, nunca haremos nada fuera de lo legal y las diferencias se tienen que arreglar así, con la ley en la mano y siendo respetuosos”.

Insiste en que aún no hay una demanda y que el departamento legal de MejorTeatro está a cargo porque a través de éste puede haber negociaciones. “Hago votos para que esto se resuelva de una manera conveniente para todo mundo y en paz, es lo que más deseo. Bastante difícil ya nos puso el destino las cosas para que encima las hagamos más difíciles nosotros. Me preocupa mucho la fuente de trabajo, mis actores, mis técnicos, la gente que trabaja no en ésta, sino en todas las obras, sabemos lo mal que la han pasado, estoy tratando de buscar el bien para todos”.

A pesar de ser una obra emblemática de la compañía, para este año no tenía planes, comparte el productor. “En realidad la obra está detenida desde hace un año, cerramos el 15 de marzo de 2020, hicimos unas cuantas funciones en octubre, cuando nos agarró la segunda ola. Lo que está en pausa es la continuación de la temporada, ni siquiera teníamos planeada hacerla, porque estamos concentrados en Ghost, el streaming de Más bonita que ninguna y el estreno de Pequeñas grandes cosas, así como me gusta tener temporadas largas, también me gusta tener cosas nuevas, ‘renovarse o morir’ dice el dicho”.

Morris Gilbert destaca la dificultad que representa montar una obra. “Es un enorme sacrificio, tener éxito en el teatro es casi una misión imposible, siempre lo ha sido y desde luego este año de terror que hemos vivido y seguimos viviendo, pues más que nunca. Cada vez que una producción logra tener éxito, debemos darle gracias a los dioses del teatro… siempre en cada producción ponemos todo nuestro amor, todo nuestro empeño y tratamos de que sea lo más exitosa posible”.

Reconoce que un éxito como Mentiras, que celebró su décimo aniversario ante 10 mil personas en el Auditorio Nacional, es lo que anhelan los productores; “no es un éxito casual, está basado en el esfuerzo, en el empeño de muchísima gente, tiene que ver con esta filosofía mía, cuando algo funciona no hay que soltarlo porque nunca sabes cuándo te va a volver a tocar”.

Tras lamentar el desacuerdo con José Ramón López Velarde, a quien esta casa editorial ha intentado contactar sin obtener respuesta, el productor finaliza admitiendo que “Mentiras es una obra que el público hizo suya y se la debemos, para mí, es del público y de nadie más. Espero que esto termine en paz, es lo que más deseo, la obra se lo merece, la trayectoria y la historia que tiene no merece otra cosa, así que por mí, paz”.