Miguel Ángel Fox, la mente detrás de ¿Quién es la máscara?, prepara un nuevo reality

Miguel Ángel Fox apuesta por programas de calidad, donde sea el talento del participante y el formato mismo los que sorprendan al público.

Para el productor, los dramas, conflictos y peleas son innecesarios cuando se tiene un proyecto con buenos cimientos, que pueden conquistar a la audiencia a través de las dinámicas y retos que presenta.

“En algunos tipos de reality si yo me apoyo en el drama significa que no hice bien mi trabajo porque tratar de generar conflictos o situaciones que no están en el formato, quiere decir que el formato no funciona. Sí me gusta cambiar muchas cosas, pero eso lo hago con el fin de que el programa no sea tan predecible”, dice el productor en entrevista.

“Por ejemplo en ¿Quién es La Máscara?, una parte divertida y complicada es desarrollar nuevos personajes, porque siempre creamos muchos más, pero en el camino, no quedan como a uno le gustaría o ya que la celebridad lo adopta, el traje no hace un match, entonces hay que rehacerlo o cambiarlo. Siempre hacemos 25 personajes y terminamos con 18; es un proceso complicado porque hay algunos que se ven muy lindos en pantalla, pero a la hora de llevarlos a la tela y al plástico y a una estructura de tercera dimensión, no funcionan”.

Este 2022, Fox cumplió 25 años de haber iniciado su carrera en Televisa. Ha estado al frente de programas como El espacio de Tatiana, en 1997, Big brother (2015), siete temporadas en La Voz México y ahora, cuatro de ¿Quién es La Máscara?

Si bien ha sido un camino largo, el productor aseguró que cada proyecto le ha generado grandes satisfacciones tanto personales como profesionales y que, los aprendizajes adquiridos se van reflejando en cada producto nuevo que realiza.

“Mucha gente piensa que por ver el éxito de los programas en otros países, por consecuencia se vuelve exitoso también aquí, pero La Voz y La Máscara las agarramos cuando no existían, no se habían hecho ni siquiera en Estados Unidos, salimos al mismo tiempo que otros países.

“Yo creo que lo fundamental de estos programas es la conexión que generan con la gente y, en el caso de La Máscara, es la interactividad. Es un programa que no se queda sólo en la televisión sino que tienes que estar también en el celular para comentar sobre las identidades de los personajes o la estructura del programa. Sí debe de haber una conexión de emociones, pero no tratar de vender emociones falsas, con conflictos que no son parte del formato”, insistió.

En la reciente edición, Huacal se coronó como ganador, siendo las JNS las que estuvieron detrás de Ajo, Piña, Fresa y Pera, dejando en segundo lugar a Alebrije, interpretado por Ana Bárbara.

“Esos programas se hacen en la preproducción porque nos hemos dado cuenta que el éxito de este proyecto se define en el momento en el que se escogen los talentos que van a estar dentro de los personajes.

“Hay talentos y celebridades que no trabajan mucho el personaje y cada vez que se presentan pues ni los investigadores, ni el conductor, ni la misma producción están entusiasmados para averiguar sus identidades; pero cuando hay mucho trabajo detrás y se construye un personaje, incluso hasta hablan de forma diferente, es cuando sucede la magia”, expresó el productor.

Miguel Ángel Fox adelantó que el próximo año estrenará la quinta temporada de ¿Quién es La Máscara?, también trabaja de la mano de Adrián Uribe para un Late Night Show y ya prepara su siguiente reality, el cual mezclará baile, canto, actuación y distintas disciplinas artísticas.

“Estoy desarrollando otro programa, seguro será para el segundo semestre, estamos en búsqueda de formatos, desarrollando cosas originales, pero en enero se definirá qué es lo que haré, ahorita estoy en ese trabajo.

“Es una mezcla de todo, lo que quiero es una variante de todas estas dinámicas que nos han probado ser exitosas, quiero salir con algo muy original”, dijo.