Mon Laferte cuenta su historia

Mon Laferte regresó al escenario con la intención de contar una historia a través de la música. Su narración inició con un homenaje a Rapahel, cuyo tema "Yo soy aquel" sonaba mientras los músicos de la chilena, elegantemente vestidos de blanco, iban tomando uno a uno su posición.

La cantante apareció y subió en una pequeña tarima ubicada al centro del escenario, para arrancar su show con un preludio al que tituló "El presagio", conformado por los temas "Aunque te mueras por volver", "Tormento", "Invéntame" y "Antes de ti".

Te puede interesar: Mon Laferte hará un montaje teatral en su gira por México

"Buenas noches Auditorio Nacional. Muchas gracias por toda su emoción", dijo al borde de las lágrimas.

Mientras se preparaba para pasar al siguiente acto de su espectáculo, un fan intentó hacerle llegar un peluche, pero su fuerza no bastó para que el juguete alcanzará el escenario, y fue interceptado por el personal de seguridad.

El siguiente acto, "El miedo nos ha entrenado", arrancó con la sorpresiva presencia del actor Alejandro Speitzer, quien protagonizó un sketch grabado al lado de Mon, donde interpretaban a una pareja a punto de poner punto final a su amor.

Temas como "Si tú me quisieras", "Química mayor", "Supermercado", "Algo es mejor" y "Good boy" conformaron esta parte del show.

"Estoy nerviosa. Gracias por venir, estoy nerviosa, en las primeras canciones no me salía la voz, me da mucha emoción, pensé que no íbamos a ver así los escenarios y aquí estamos", confesó conmovida, mientras contemplaba a las diez mil personas que congregó.

Mon Laferte señaló que toma antidepresivos, pero que esto no le impide acompañar a su hijo en la etapa de la lactancia. Foto: Cuartoscuro

Su impecable repertorio se vio interrumpido unos minutos por una falla técnica. "Se fue la luz y me pidieron que hiciera tiempo", exclamó, y enseguida procedió a contar una anécdota que vivió antes de salir a escena.

"Cinco minutos antes de empezar, estaba dándole chichi a mi bebé. Y pasé de mi mundo de pañales y leche, a un auditorio lleno. No lo puedo creer", narró sonriente.

Cuando las luces se restablecieron, se apresuró tras bambalinas para cambiarse de ropa, y colocarse una peluca que le llegaba al hombro. "Me corté el pelo rapidísimo", bromeó, ante las miradas sorprendidas de algunos fans.

El repertorio continuó con éxitos como "La mujer", "Calaveras", "A crying diamond", "No te me quites", "La vie en rose", Funeral", "Vuelve por favor" y "No te me quites de acá", tema que acompañó con unos pasos de tango.

El último acto llegó, "Éxtasis" fue el nombre que la cantante eligió para este bloque de canciones, que resultó el más emotivo de todos. Vestida con un vestido rojo de plástico, entonó "Un sólo hombre" y "Lo que pido".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Antes de continuar, dedicó unos minutos para cantarle las mañanitas a su guitarrista, Sebastián, uno de sus amigos más queridos, y a quien dedicó la canción "Mi buen amor".

El show terminó en un bailongo, con "Pa dónde se fue", "Plata ta ta", "El beso" y "Amarrame". "Sé lo que cuesta venir a un concierto espero lo hayan disfrutado mucho", dijo Mon, a manera de despedida.